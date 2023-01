Anno nuovo, vita nuova per i Gemelli e il Toro già dalla prossima settimana e c’è chi si innamorerà

Il primo oroscopo del 2023 premia il Toro e i Gemelli, anche se non saranno gli unici segni a partire bene. Ce n’è un altro che avrà un colpo di fulmine ed ecco tutte le previsioni, segno per segno dal 9 al 15 gennaio

Per chi è nato sotto l’Ariete e riprende subito a lavorare, qualcosa inizierà a cambiare. Insomma, i buoni propositi li stiamo attuando, ma non migliorano, purtroppo, i nostri affari di cuore.

Parte alla grande il nuovo anno per il Toro che sembra essersi lasciato alle spalle le amarezze di fine 2022. Non solo dal punto di vista professionale. Anche i problemini di salute sembrano risolti e con il partner tutto, finalmente, procede alla grande.

Anno nuovo, vita nuova per i Gemelli, che, incredibilmente, avranno la fortuna dalla loro. Consigliabile provare a giocare un terno al Lotto o, meglio ancora, provare con un nuovo Gratta e Vinci. Potremmo vincere molti euro.

Parte male il 2023 per il Cancro, soprattutto in amore. Un piccolo screzio avuto a Capodanno si ripercuoterà anche nei giorni successivi. E anche dal punto di vista professionale le stelle non sono dalla nostra parte.

Il Leone troverà un grosso aiuto nel proprio partner, perché il 2023 inizia subito con qualche seccatura da risolvere. Per fortuna, nel momento del bisogno, chi ci ama si sosterrà e insieme diventa più facile superare le criticità.

Che bei giorni saranno i prossimi per la Vergine, a cui tutto fila per il verso giusto. Non solo professionalmente, dove avremo subito un riconoscimento. Anche in amore le cose si mettono bene, soprattutto se siamo single e potrebbe scattare un colpo di fulmine all’Epifania.

Per il momento, la Bilancia farebbe bene a volare bassa. In amore, infatti, siamo a rischio rottura e meno vediamo il partner meglio è. Anche al lavoro e con i parenti, non sono giorni dove iniziare una discussione. Potrebbe volerci molto tempo poi per ricucire.

Se il buongiorno si vede dal mattino, che grande inizio anno per lo Scorpione. I single non faranno fatica a farsi notare e chi è in coppia cementerà il rapporto. Forse, è già ora anche di pianificare un viaggio, spendendo poco con un trucco.

Giove aiuta il Sagittario a partire bene il 2023, soprattutto per un affare che ci sta a cuore. Dal punto di vista sociale, gli amici ci cercheranno più di prima e la cosa ci fa un enorme piacere. Attenzione alla troppa gelosia, però.

Dal punto di vista settimanale è un inizio a 5 stelle per il Capricorno, mai così innamorato del proprio partner. Sentimento ricambiato, il che ci dà una forza enorme per affrontare qualsiasi cosa senza paure.

L’Acquario ha già la testa su un progetto lavorativo che gli permetterà di guadagnare più soldi. Certo, esiste anche un partner che non andrebbe trascurato. Così come certi piccoli segnali della nostra salute.

I Pesci hanno pianificato un tradimento, ma attenzione che le bugie hanno le gambe corte. Val la pena mettere a repentaglio un rapporto che dura da anni per una scappatella?