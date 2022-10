2 facili rimedi per togliere le macchie di alcol e gel igienizzante dalle borse

La pandemia, che negli ultimi anni ha colpito tutta la popolazione mondiale, ha radicalmente cambiato le nostre abitudini. Sin da piccoli ci hanno insegnato l’importanza di lavare le mani dopo aver toccato qualcosa di sporco, essere stati in bagno oppure prima di sedersi a tavola.

Ma la diffusione del coronavirus ha incrementato la frequenza di questa buona abitudine. Infatti, gli esperti dicono che una maggiore igiene delle mani, sarebbe necessaria per ridurre la propagazione della malattia. E che, in assenza dei normali “acqua e sapone”, sarebbero necessari degli appositi prodotti igienizzanti.

Un problema comune

Infatti, i gel disinfettanti sono diventati dei prodotti indispensabili da tenere in automobile o nella borsa. Sono lì, sempre a portata di mano, per aiutarci ad eliminare eventuali germi e batteri.

Ma a chi non è capitato in questi anni di richiudere male il loro tappo e lasciare cadere il gel sulla nostra borsa preferita? Naturalmente non tutti questi prodotti macchiano, ma alcuni di loro potrebbero rovinare e scolorire la pelle di zaini, borse, scarpe e i tessuti dei vestiti. Oltre al gel, anche l’alcol provocherebbe delle macchie bianche.

Ecco 2 facili rimedi per togliere le macchie di alcol e degli igienizzanti senza fatica

Vediamo come recuperare una borsa rovinata da questi prodotti in poche e semplici mosse.

Se in casa non abbiamo dei detergenti specifici per pulire la pelle, allora utilizzando dei rimedi della nonna davvero molto efficaci.

Per il primo metodo ci servirà della crema colorata, quella che si utilizza per tingere le scarpe. Naturalmente il suo colore dovrà essere lo stesso della borsa. Applichiamo uno strato sottile di prodotto e lasciamo asciugare.

Anche il secondo rimedio che stiamo per proporre è molto semplice da mettere in pratica. In questo caso ci servirà del semplice latte detergente. Parliamo proprio di quel prodotto beauty che si utilizza per eliminare i residui di trucco dalla pelle.

Versiamo il prodotto su un panno morbido o del cotone idrofilo e strofiniamo delicatamente sulla macchia bianca. Basterà solo qualche passata per ottenere un risultato davvero eccezionale. La pelle non solo tornerà pulita, ma sarà morbida e più lucida.

Ecco, quindi, 2 facili rimedi per togliere le macchie di alcol e dei prodotti igienizzanti.

2 consigli per evitare di rovinare la borsa in pelle

Per evitare di rovinare ulteriormente la nostra borsa, cerchiamo di non lavarla in lavatrice ma è sempre necessario leggere l’etichetta informativa. Lasciamo asciugare la borsa all’aria aperta, ma evitiamo di esporla ai raggi del sole che potrebbero intaccare il colore.