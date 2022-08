Durante la stagione estiva proprio tutti trascorrono le vacanze al mare, dalle famiglie, agli amici o le coppie giovani. In questo periodo post pandemia poi, non pagare l’affitto potrebbe essere un gran risparmio. Nelle città di mare conviene comprare una casa ma non tutti possono permetterselo. Ecco perché acquistare case a 1 euro nelle città di mare potrebbe essere la soluzione ideale per risparmiare.

Quali sono le città d’Italia in cui comprare case a 1 euro? Nel 2022 le mete più gettonate sono proprio le città situate nella regione Sicilia e Sardegna. Scopriamo 2 consigli per comprare case al mare a 1 euro e quali sono le migliori città per giovani e famiglie in queste regioni, passando per come fare con delle informazioni sul progetto.

Quali sono i segreti?

Gli immobili in questione appartengono a proprietari privati che cedono l’abitazione a un comune italiano di riferimento per poi venderle al prezzo simbolico di 1 euro. Per acquistarle bisogna contattare l’amministrazione di ogni città in cui è localizzata la casa di proprio interesse. In alcuni comuni è richiesto di compilare dei documenti, in altri solo di esprimere le preferenze sull’abitazione. Il sito da consultare per conoscere le città che aderiscono è quello ufficiale: casea1euro.

È molto importante considerare che vi sono degli impegni legati a tali acquisti. Difatti, per comprare questi immobili è necessario dare delle garanzie. Inoltre, vi sono delle importanti agevolazioni al momento per ristrutturare le proprietà domestiche, come il Superbonus 110%, il quale fornisce l’opportunità di recuperare l’investimento sulla ristrutturazione.

2 consigli per comprare case al mare a 1 euro in Sicilia e Sardegna

La Sicilia e la Sardegna sono le regioni preferite dagli italiani non solo per il bellissimo mare che offrono le varie città incantate di questo posto magnifico. La Sicilia racchiude alcune delle mete più belle del Mediterraneo. In questa località possiamo vedere tanto sole, mare, luoghi incantevoli e ottimo cibo. Le case a 1 euro disponibili in questa regione sono in varie città, tra cui alcune molto belle sotto ogni aspetto: Augusta, Bivona, Calatafimi Segesta, Gangi, Grotte, Itala, Mussomeli, Racalmuto, Salemi, San Cataldo, Saponara e Troina.

Invece, in Sardegna troviamo le città di Bonnanaro, Ollolai, Romana, Montresta e Nulvi. Il consiglio che poniamo rispetto alla casa a 1 euro nella città di mare nel 2022 in Sicilia è Calatafimi Segesta in provincia di Trapani. Si tratta di un borgo a pochi chilometri dal mare e circondato dalle colline. La particolarità che ha è che vanta di avere ancora molti monumenti storici come il tempio dorico di Segesta, il teatro antico, il santuario di contrada Mango, il centro storico medievale e la casa del navarca dell’epoca romana. Per quanto riguarda la casa a 1 euro in una città di mare in Sardegna nel 2022 consigliamo Nulvi, un altro borgo splendido che si trova a pochi minuti dalla costa settentrionale dell’isola. Nulvi è una città gioiello per le sue vie, piazze e edifici particolari che la caratterizzano.

