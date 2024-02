2 citazioni di grande ispirazione per chi vuole guadagnare più soldi

L’ispirazione è una forza molto potente. Proprio per questo può essere importante avere dei modelli a cui aspirare. Possono essere dei modelli di vita, di business o anche di gestione del denaro. Oggi riporteremo delle citazioni di un grande investitore e cioè Benjamin Graham, il padre del value investing e che è stato anche l’insegnante di Warren Buffett, CEO di Berkshire Hathaway nonché uno degli uomini più ricchi al Mondo.

Non smetteremo mai di ribadire che per diventare ricchi o anche solo benestanti è molto importante avere la giusta mentalità.

La si può acquisire soltanto grazie ad un lavoro costante su se stessi e allo studio. Si possono studiare le opere di personaggi importanti della finanza o anche solo il modo in cui hanno investito. È molto interessante, ad esempio, notare che tra gli uomini e le donne che hanno accumulato grande ricchezza ci sono alcune similitudini e le loro vite sono caratterizzate da numerose costanti.

Oggi però vedremo nello specifico 2 citazioni di grande ispirazione per chi ha intenzione di guadagnare più denaro e raggiungere l’agognata libertà finanziaria, che consiste anche nell’indipendenza economica.

2 citazioni di grande ispirazione per chi vuole diventare ricco o benestante

Le frasi che vedremo sono entrambe state pronunciate o scritte da Benjamin Graham, uno degli investitori più influenti mai esistiti.

La prima è: “se vuoi essere ricco, impara non solo come guadagnare, ma anche come investire”. Specialmente nel nostro Paese, in molti sono convinti che l’unico modo per diventare benestanti o ricchi sia il lavoro e in particolare quello stipendiato. Graham sottolinea invece l’importanza di crearsi anche ulteriori rendite e di farlo investendo. In immobili? Nei mercati azionari? In obbligazioni o materie prime? L’importante è creare un piano operativo che sia adatto alle proprie esigenze finanziarie e non.

Supera costantemente i tuoi limiti

La seconda frase di Benjamin Graham è: “il problema principale dell’investitore, e anche il suo peggior nemico, è probabilmente se stesso”.

Molto spesso tendiamo a porci dei limiti e talvolta lo facciamo anche inconsciamente. Siamo infatti abituati a metterci i bastoni tra le ruote e a pensare di non poter raggiungere determinati traguardi se non dedicando la nostra vita al lavoro. Altre volte invece tendiamo a farci prendere dall’ansia e a investire o disinvestire denaro anche quando sarebbe meglio non farlo. Invece, chi vuole guadagnare molti soldi deve sempre ragionare in modo lucido e razionale.

