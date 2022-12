Ecco una pianta resistente d’inverno e fiorita d’estate che dura 4 stagioni anche con poche cure

Qualche idea per scegliere piante e fiori resistenti in inverno come in estate da tenere su balconi e davanzali oppure anche in giardino. Scopriamo quali.

Il freddo dei mesi invernali mette a dura prova tanto la nostra salute quanto quella di piante e affini.

A noi toccano malanni di stagione come raffreddore e simili e anche la nostra pelle diventa più fragile, basti pensare alle mani screpolate.

Per quanto invece riguarda le piante, vale più o meno lo stesso discorso: cadono le foglie e in generale c’è molta secchezza.

Ed ecco quindi che vantare un’esplosione di colori in giardino, ma anche semplicemente sul davanzale, sembra davvero impossibile in questo periodo.

In realtà, basterebbe puntare su alcune specifiche piante e conoscere qualche semplice trucchetto da vivaisti per sfoggiare un tripudio di verde anche in inverno.

Ad esempio, ecco una pianta resistente d’inverno e fiorita d’estate che generalmente dura tutto l’anno anche senza ricevere particolari attenzioni.

Non si tratta di una bacca, sebbene questa sia proprio la loro stagione.

A tal proposito, tra le migliori, segnaliamo la Pernetteya o Gaultheria, genericamente conosciuta come tè di montagna e coltivabile tanto in giardino quanto in vaso.

Ugualmente scenografica, grazie ai suoi boccioli rossi che sembrano bacche, è poi anche la Skimmia Japonica.

Proprio in questo mese, tra l’altro, i suoi boccioli dovrebbero schiudersi e lasciare il posto a fiori bianchi particolarmente raffinati.

Inoltre, sebbene sfiorisca a fine stagione, non muore, ma anzi tende a rinascere ogni anno.

Ecco una pianta resistente d’inverno e fiorita d’estate che non può mancare nel nostro giardino

Ancor più resistente e trasversale alle varie stagioni è tuttavia il Cotoneaster, un rampicante perfetto soprattutto per chi ha un giardino, anche roccioso.

È una sorta di sempreverde che però fiorisce in estate mentre si ricopre di bacche in autunno e tutto questo senza necessitare di specifiche attenzioni.

In effetti, è una di quelle poche piante che non teme nemmeno la siccità estiva, continuando anzi a crescere anche in condizioni climatiche più sfavorevoli.

E per chi non ha il giardino?

Certo è che non tutti hanno la fortuna di avere spazio di fronte a casa e si devono accontentare di balconi e davanzali.

Da questo punto di vista, i ciclamini sono la scelta ideale: sopportano bene il freddo e sono molto colorati oltre che facili da gestire.

Se non vogliamo rischiare di danneggiare le foglie con le annaffiature, il trucco è immergere i vasetti per 10 minuti in acqua a temperatura ambiente.

Inoltre, è sufficiente potare lo stelo alla base dopo la caduta del fiore per proteggere la pianta dalle infezioni e rafforzarla per il prossimo inverno.

Per quanto riguarda il balcone l’ideale sarebbe l’erica: integriamo nel terriccio il concime delle azalee estive o un filo di aceto disciolti in acqua tiepida.

Decorare il salotto

Non resta quindi che scoprire come rendere anche il salotto più accogliente e fiorito.

Questo è ovviamente il periodo in cui mettere in bella mostra la stella di Natale e se vogliamo seguire la moda scegliamo la varietà Princettia.

Si distingue per dei fiori rosa-fucsia e per le dimensioni più contenute quindi è perfetta per illuminare anche gli spazi più stretti.

Se invece vogliamo essere originali puntiamo sull’orchidea farfalla, chiamata così proprio per la caratteristica forma dei fiori.

Solo tre le regole per mantenerla a dovere: posizionare in luogo arieggiato, nebulizzare e pulire le foglie con del latte, usare apposito concime in fiale.