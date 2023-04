2 azioni con dividendo superiore al 6,5%: su quale puntare per il medio/lungo periodo?

Il 24 maggio del 2023 2 azioni con dividendo superiore al 6,5% pagheranno la somma già deliberata dai consigli di amministrazione e alla quale molti investitori sono molto interessati. Le due azioni in questione appartengono al settore assicurativo e da sempre hanno dei rendimenti legati al dividendo molto interessanti. Se il dividendo, però, è molto importante e rappresenta una potenziale fonte di guadagno, bisogna anche stare attenti a che la performance borsistica non eroda completamente o parzialmente il rendimento del dividendo.

Le azioni Generali Assicurazioni pronte a superare la resistenza storica in area 20 €: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 6 aprile a quota 18,55 €, in rialzo dello 0,76% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista e ormai non ha più ostacoli lungo il percorso che porta all’obiettivo più probabile in area 19,55 €. Questo livello è molto importante in quanto storicamente, questa area di prezzo ha sempre respinto ulteriori rialzi delle quotazioni. Ecco, quindi, che la sua rottura potrebbe aprire le porte a un’ulteriore salita verso l’obiettivo successivo in area 25,43 €.

È interessante notare che con la chiusura del 6 aprile tutti gli indicatori hanno svoltato al rialzo. Inoltre, il titolo ha quasi del tutto recuperato la sua debolezza rispetto all’indice di riferimento Ftse Mib.

Le quotazioni di Unipol potrebbero tornare su livelli che non vedono da oltre 10 anni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unipol (MIL:UNI) ha chiuso la seduta del 6 aprile in ribasso del 2,27% rispetto alla seduta precedente, a quota 4,914 €.

Nonostante tre settimane consecutive al rialzo, gli indicatori sono ancora tutti in posizione ribassista. A questo punto solo il superamento della resistenza in area 2,54 € potrebbe favorire la continuazione del rialzo fino in area 3 € circa,

Segnali di indebolimento potrebbero arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 2,274 €.

Infine, notiamo come le quotazioni di Unipol abbiano una forza relativa rispetto al Ftse Mib molto inferiore.

2 azioni con dividendo superiore al 6,5%: su quale puntare per il medio/lungo periodo?

Dall’analisi dei grafici precedenti è abbastanza evidente che, almeno in questa fase di mercato, le quotazioni di Assicurazioni Generali siano meglio impostate rispetto al quelle di Unipol.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Le azioni con in più basso rapporto prezzo su utile del Ftse Mib

Dopo un anno l’oro chiude sopra quota 2.000 $, cosa potrebbe riservare il futuro?