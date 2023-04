Mai più vestiti stropicciati in valigia: prova il metodo delle hostess per piegare bene gli abiti e guadagnare spazio

Il segreto delle hostess per non avere vestiti stropicciati in valigia-proiezionidiborsa.it

Le belle giornate calde e luminose ci fanno riscoprire la natura e la voglia di partire. Fare la valigia non è sempre così semplice poiché non tutti sono bravi ad organizzare gli spazi. Inoltre, c’è un altro problema: i vestiti che si stropicciano. Quando siamo in viaggio spesso non abbiamo la possibilità di stirarli. Dunque, se non vogliamo preoccuparci di stirare, possiamo ricorre ad alcuni trucchi a dir poco geniali.

Per alcune persone, fare la valigia può essere un vero tormento. Scegliere cosa portare e cosa lasciare a casa e la paura di non riuscire a mettere in valigia tutto ciò che serve sono problemi comuni. A chi non è mai successo di mettere scarpe, indumenti e beauty case in valigia per poi rendersi conto che lo spazio non basta?

Così, ci ritroviamo a spingere gli indumenti stropicciandoli. In realtà, bastano pochi e semplici trucchetti per arrivare a destinazione con i vestiti come appena stirati senza impazzire. Il segreto? Ce lo suggeriscono le hostess, abituate ad avere sempre la valigia in mano. Continua a leggere se vuoi saperne di più!

La scelta della valigia e la pianificazione sono step fondamentali

Innanzitutto, scegli una valigia rigida e leggera in modo da poterla riempire al massimo senza incidere troppo sul peso. Fai una lista con le cose essenziali da portare e disponi tutto sul letto.

Il primo trucco delle hostess consiste nel cercare di pianificare gli outfit da usare durante il viaggio. In questo modo, non correrai il rischio di portare più di ciò che occorre. Ovviamente, porta un capo in più per ogni tipo, in modo da avere sempre un cambio d’emergenza.

Mai più vestiti stropicciati in valigia: ecco come piegare gli indumenti senza sbagliare

Sul fondo adagia un telo per proteggere la valigia. Inizia con gli accessori più pesanti ed ingombranti: in questo modo non peseranno sui vestiti stropicciandoli. Avvolgi le calzature dentro un sacchetto e mettile ai lati della valigia. Se metti i calzini appallottolati dentro le scarpe non solo risparmierai spazio, ma eviterai anche che possano deformarsi.

Arrotola maglie e magliette. Piega camicie e pantaloni normalmente, ma usa un foglio di carta da forno tra un capo e l’altro: così facendo non si stropicceranno.

Gli indumenti intimi come mutande e reggiseni usali per riempire gli spazi rimasti vuoti. In superficie metti abiti leggeri e tessuti che si stropicciano più facilmente come il lino e la seta.

Infine, prima di chiudere la valigia, adagia sopra i capi un asciugamano in cotone oppure un foulard. Fissalo per bene ai lati della valigia in modo che non si muova. Questo trucco proteggerà i vestiti dalle pieghe, ma anche da eventuali cerniere e ganci della valigia.

Un consiglio extra che ti permetterà di togliere le pieghe dai vestiti senza ferro da stiro

Abbiamo scoperto come non avere mai più vestiti stropicciati in valigia. Tuttavia, se ci ritroviamo con capi stropicciati e non abbiamo a disposizione il ferro da stiro, possiamo ricorrere a un semplice rimedio naturale.

Riempi un vaporizzatore con acqua tiepida e 2 cucchiai di aceto bianco. Appendi il capo stropicciato su una gruccia e spruzza questa soluzione.

Se temi che l’odore d’aceto possa rimanere sul vestito, sostituisci l’aceto con l’ammorbidente e una volta asciutto le grinze spariranno.