Cani che soffrono il caldo: 3 razze da proteggere in estate, diverse da Bulldog e Carlino

Quali sono le razze canine che non sopportano l’afa estiva? Scoprine tre che potrebbero avere problemi dovuti alle alte temperature. Sono piuttosto comuni, per cui anche tu potresti averle in casa. Ecco di quali parliamo e come aiutarle a vivere meglio nei mesi torridi dell’anno.

Il cane è il migliore amico dell’uomo. In quanto tale lo si deve aiutare e bisogna farlo sentire bene. Su questo incidono lo stile di vita e l’alimentazione, ma non solo. Anche la giusta protezione e le attenzioni nei periodi estremi dell’anno possono condizionare in positivo la sua salute. Infatti, così come ci sono pelosi che temono il freddo, ce ne sono altri che non tollerano il clima rovente. Tra i cani che soffrono il caldo ci sono tre razze che andrebbero monitorate da vicino. E non ci riferiamo solamente alle più note, come Bulldog e Carlino. Vediamo quali sono i più sensibili nella stagione che si avvicina.

Tra i cani che soffrono il caldo c’è il Bovaro del Bernese

A volte la struttura fisica non aiuta. È il caso di un simpatico cagnolone noto come Bovaro del Bernese. Lo riconosciamo per il pelo lungo e folto, di solito nero con macchie biancastre, e il corpo possente. Proprio la lunghezza del manto è uno dei punti deboli che lo renderebbe vulnerabile alla calura estiva. Per questo va protetto e controllato costantemente.

Il musetto appiattito e la mascella corta rendono problematica anche la coesistenza col caldo del Dogue de Bordeaux. Chiamato col nome alternativo di Dogo d’Aquitania o Mastino francese, è una razza dal pelo corto tendente al marrone. La corporatura è robusta, le mascelle potenti e gli occhioni grandi e castani. In esemplari come questo, purtroppo, i problemi respiratori sarebbero comuni e dovuti alla particolare morfologia.

Infine, l’attenzione andrebbe riposta sulla razza conosciuta come Springer Spaniel Inglese. È un cane docile e gentile, dalla buona speranza di vita. Pesa circa 20 kg e il colore del pelo si alterna tra nero, bianco e marrone. Essendo un animale particolarmente attivo e vivace, è sempre in movimento e questo lo porta a faticare più del dovuto quando l’afa imperversa.

Cosa fare contro i colpi di calore

Respiro intenso, vomito e difficoltà nei movimenti potrebbero indicare che il cane sta soffrendo per un colpo di calore. In queste situazioni è necessario abbassare la temperatura corporea. Per farlo, immergi l’animale nella vasca da bagno o avvolgilo in un telo umido.

Fatto questo, trasportalo subito nel centro veterinario più vicino, perché lo si controlli e si verifichino le condizioni di salute. Per scongiurare questo tipo di situazioni è bene seguire le buone abitudini. Su tutte, quella di evitare di lasciare il cane in auto e limitarne il movimento nelle ore più critiche.