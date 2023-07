Offerte e prezzi scontati su tanti libri, le promozioni imperdibili per chi ama leggere sotto l’ombrellone e non solo

D’estate, complici ferie e vacanze, abbiamo molto più tempo libero e ciò ci porta a dedicarci maggiormente alla lettura. In spiaggia, come in viaggio o a casa, i libri ci allietano con la loro compagnia e ci donano attimi di vero relax ed evasione. Inevitabilmente, per leggere di più, dovremo acquistare più libri di quanto siamo soliti fare. Siamo fortunati, però, perché potremmo approfittare delle tante promozioni che affollano le librerie fisiche e online al momento. Ecco, quindi, tutti gli sconti e le offerte di cui approfittare.

Nella scelta dei libri da leggere dovremo valutare i titoli e le trame che più ci attirano. Indubbiamente possiamo lasciarci ispirare da alcune nuove uscite o altri titoli che stanno riscuotendo successo. Inutile negare, però, che un occhio lo butteremo inevitabilmente anche sul prezzo. Soprattutto nei periodi in cui divoriamo più libri, infatti, sarà coinvolto particolarmente anche l’aspetto economico. Per risparmiare e fare buoni affari converrà tenere d’occhio le offerte delle varie case editrici e delle librerie, particolarmente numerose in questo periodo.

Offerte e prezzi scontati su tanti libri, le promozioni imperdibili che faranno gioire i lettori

Sono cominciati i saldi in diverse attività e sono da cogliere, prima che finiscano, per acquisti di vario genere. Nel mentre, il mondo editoriale non è certo rimasto fermo, anzi propone offerte davvero allettanti. Ovviamente, per avere accesso alle promozioni, ci si dovrà accertare che la libreria fisica od online abbia aderito all’iniziativa. Sarà evidente da cartelli e disclaimer riguardanti la stessa. In alcuni casi la passione per la lettura e l’acquisto di libri ci consentiranno di avere anche degli omaggi, oggetti utili in una foggia unica. È il caso della shopper in sei modelli illustrata da Tullio Pericoli in omaggio per tutto il mese di luglio sull’acquisto di 2 libri Adelphi da scegliere tra i vari selezionati. Fino al 15 agosto invece con 2 libri Einaudi si otterrà in regalo uno zaino blu o tabacco.

Scegliendo 2 titoli dal catalogo Iperborea, invece, fino a fine luglio si potrà avere uno dei 4 poster con illustrazione e citazione letteraria. Altro omaggio letterario, con 2 libri Guanda, la tovaglietta per la colazione riportante una citazione letteraria, disponibile in quattro versioni. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Meno giorni di tempo, fino al 16 luglio precisamente, per acquistare 2 libri Bompiani e ricevere in omaggio 2 mazzi di carte da gioco Modiano. Infine, fino al 13 agosto in regalo una borraccia sull’acquisto di una guida National Geographic o Michelin o White Star.

Occasioni convenienti in libreria e per acquistare ebook spendendo poco

Con 9,90 € possiamo acquistare ben 2 libri di alcune collane afferenti a differenti case editrici che propongono l’offerta 1+1 fino ad esaurimento scorte:

quelli della Newton Compton , concernenti opere contemporanee di diversi generi della collana Insuperabili Gold oppure i Classici Pop , fino ad esaurimento scorte;

, concernenti opere contemporanee di diversi generi della collana oppure i , fino ad esaurimento scorte; i bestseller della TEA che si compongono di 50 titoli differenti;

della che si compongono di 50 titoli differenti; alcuni titoli selezionati della Nave di Teseo ;

; alcuni dei 50 titoli dei tascabili Feltrinelli , Marsilio , SEM , Crocetti e Sonzogno in Universale Economica ;

, , , e in ; titoli della Mondadori nella collana Top ;

nella ; tascabili Giunti.

1 + 1 a 10 euro è l’offerta invece di alcuni titoli Sellerio che include diversi gialli e thriller. Indichiamo, inoltre, per l’11 e il 12 luglio il Prime Day di Amazon, due giorni di offerte riservate agli abbonati Prime, tra le quali potremmo trovare qualche titolo. Abbonamento che si può sottoscrivere anche per 30 giorni gratuiti di prova. Altresì, sempre gli iscritti al programma Prime, potranno ottenere ben 90 giorni di abbonamento gratuito a Kindle Unlimited e ad Audible, per accedere in modo illimitato al catalogo ebook e audiolibri.

Per coloro che leggono su ereader, segnaliamo che sullo store online IBS e Feltrinelli vi sono ebook in offerta che variano quotidianamente a partire da 0,99 €, nonché alcuni titoli gratuiti. Questi ultimi presenti anche sul sito Mondadori, che ha inoltre vari ebook in promozione con almeno 50% di sconto per tutto il mese di luglio.

Quindi quest’estate possiamo risparmiare grazie ad offerte e prezzi scontati su tanti libri, le promozioni imperdibili e convenienti sono davvero adatte a tutti i gusti.