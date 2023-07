Il miglior risotto alla milanese si mangia qui: 5 locali di Milano in cui andare subito

Il risotto alla milanese fa parte della tradizione culinaria italiana, ma dove è possibile mangiare il migliore? Vi suggeriamo 5 posti in cui andare subito se vi trovate a Milano.

Milano ha dato un grandissimo contributo alla cucina italiana. Da questa città arrivano, ad esempio, il panettone, la cotoletta e il famosissimo risotto alla milanese. Questo piatto, in particolare, è entrato nella tradizione italiana a gamba tesa.

Le persone lo chiamano in diversi modi: risotto alla milanese, risotto allo zafferano oppure riso giallo visto il suo colore caratteristico donato dalla spezia impiegata. In questo articolo vi diremo dove si mangia il miglior risotto alla milanese e vi indicheremo 5 posti nella città di Milano che vale la pena provare subito se ne avete occasione.

Come ogni piatto, ci sono delle varianti d’autore che non devono affatto spaventare, ma devono, invece, essere provate per gustare ogni singolo elemento aggiunto. Ci sono piatti che sono straordinari e preparati da grandissimi chef.

Un po’ di storia

Il risotto alla milanese è una specialità nata nel Medioevo. Deriva da una ricetta araba. La prima ricetta nota nella città risale al 1574 quando un piatto di risotto con l’aggiunta di burro e zafferano riuscì ad allietare la tavola del vetraista belga Valerio di Fiandra, a Milano per lavorare sulle vetrate del Duomo di Milano.

L’aspetto e il sapore furono un grande successo. Questo piatto ricordava l’oro ed entrò di diritto tra le pietanze amate dai ricchi. La ricetta tradizionale, depositata e riconosciuta dal Comune di Milano ufficialmente nel 2007, è la seguente:

riso;

midollo di manzo o di bue;

brodo;

grasso d’arrosto di manzo;

burro;

zafferano;

cipolla;

sale;

formaggio Grana grattugiato.

Alla ricetta originale, donne casalinghe oppure chef a capo di ristoranti della città aggiungono un tocco personale.

Il migliore risotto alla milanese si mangia qui: una piccola guida di degustazione

Andrea Grignaffini nella sua guida per L’Espresso ha elencato una serie di locali di Milano in cui si mangia un risotto alla milanese speciale. Ecco quali sono:

Trattoria del Nuovo Macello : lo chef Michele Traversoni non usa brodo e soffritto, ma fa mantecare il riso naturalmente in acqua e zafferano. Usa un po’ di burro delle Alpi e il risultato è un piatto più leggero e buonissimo;

: lo chef Michele Traversoni non usa brodo e soffritto, ma fa mantecare il riso naturalmente in acqua e zafferano. Usa un po’ di burro delle Alpi e il risultato è un piatto più leggero e buonissimo; Manna : qui il midollo viene appoggiato sul riso come fosse una pellicola protettiva, una versione disponibile solo nella stagione fredda;

: qui il midollo viene appoggiato sul riso come fosse una pellicola protettiva, una versione disponibile solo nella stagione fredda; Ratanà : Cesare Battisti usa il midollo a parte e usa la gremolata, un insieme di prezzemolo, limone, acciughe e rosmarino;

: Cesare Battisti usa il midollo a parte e usa la gremolata, un insieme di prezzemolo, limone, acciughe e rosmarino; Ravello 18 : Michele De Liguoro prepara un riso saltato croccante con l’aggiunta di taleggio anche se nel menu è presente la versione con ossobuco;

: Michele De Liguoro prepara un riso saltato croccante con l’aggiunta di taleggio anche se nel menu è presente la versione con ossobuco; Casa Fontana: risotto preparato nel brodo di stagione che lo rende molto gustoso, anche se un po’ più pesante rispetto alle altre versioni.

In ognuno di questi posti e questi piatti c’è una variante d’autore che vale la pena assaggiare.