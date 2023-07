Farfalline nella tua cucina? Proteggi la dispensa con il rimedio naturale che i disinfestatori approvano e consigliano

Con l’aumento delle temperature, le nostre case si riempiono d’insetti e la cosa può farsi problematica oltre che semplicemente fastidiosa. Infatti, se gli insetti depongono le uova nelle nostre abitazioni, liberarsi di loro può essere davvero molto difficile. Ecco perché oggi siamo qui per aiutarvi a risolvere questo diffusissimo problema svelando un trucco che arriva direttamente dagli esperti del settore.

Anche chi ama gli animali non vuole avere degli insetti aggirarsi per casa. Formiche, scarafaggi, vespe e zanzare sono solo i più comuni, ma in questo periodo moltissime persone hanno la casa invasa dalle farfalline del cibo. Anche detta tignola, farfalla della farina, tarma del cibo e falena del mulino, questo insetto non nuoce alla salute, ma può farci spendere molti soldi. Infatti, se queste farfalle depongono le uova nella nostra dispensa, possiamo buttare via tutto ciò che non è correttamente sigillato. Basta pensare che le femmine di questi animali possono deporre fino a 400 uova alla settimana.

È bene, dunque, documentarsi e armarsi per debellarle il più presto possibile. Quando si parla di cibo, tantissime persone evitano di ricorrere a prodotti a base chimica. Ecco perché con questo articolo vogliamo spiegarti un trucco davvero efficace e sorprendente.

Farfalline nella tua cucina? Puoi proteggere la dispensa così: basta usare questo prodotto dal profumo delizioso

Se ti accorgi di avere la casa piena di tarme del cibo, non ti allarmare, ma armati di pazienza e cerca in dispensa quattro ingredienti. Metti in un pentolino il succo di un limone, mezzo bicchiere di aceto e mezzo bicchiere d’acqua. Porta il tutto a bollore e aggiungi due foglie d’alloro. Aspetta che la soluzione diventi tiepida, filtra e travasa il tutto in un vaporizzatore. Per finire, aggiungi tre gocce di olio essenziale alla citronella ed agita la bottiglia.

Questo piacevolissimo profumo farà scappare di corsa le farfalline del cibo: usa la soluzione appena preparata per pulire gli scaffali e la dispensa. In questo modo, non vedrai più le tarme e riuscirai a rimuovere in modo efficace anche le uova deposte che sono quasi impossibili da vedere.

Non vedi le uova delle tarme? Ti spieghiamo dove trovarle per toglierle una volta per tutte

Farfalline nella tua cucina? Non è necessario proteggere la dispensa ricorrendo a costosi pesticidi. Per farlo efficacemente dovrai però eliminare anche le uova che sicuramente hanno già deposto. Come anticipato, queste sono pressoché impossibili da vedere ad occhio nudo. Se vuoi dormire sonni tranquilli, controlla per bene gli imballaggi degli alimenti. In particolare, non trascurare quelli di riso, pasta e farina, ma anche i pacchetti dello zucchero e dei mangimi per volatili e roditori.

Vaporizza la soluzione precedentemente preparata su un panno morbido e detergi i pacchetti con cura e delicatezza per rimuovere una volta per tutte le uova. I disinfestatori consigliano di usare questo rimedio periodicamente per risolvere il problema alla radice: prevenire è meglio che curare.