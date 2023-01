Dopo un 2022 da dimenticare, era dal 2018 che il Ftse Mib Future non chiudeva un anno così male, il nuovo anno sembra iniziare nel migliore. Tanto che il Ftse Mib scosso da una settimana esplosiva adesso punta molto in alto. Si potrebbero andare addirittura a rivedere livelli non più toccati dal 2008.

Il Ftse Mib scosso da una settimana esplosiva adesso punta molto in alto

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 6 gennaio con una seduta che ha visto un ribasso dello 0,16% a quota 24.814. La settimana, invece, ha chiuso al rialzo del 6,12%.

Trainato dal settore bancario che da inizio anno ha guadagnato circa il 9% (con Unicredit che ha fatto meglio della media e Banca MPS in fondo alla classifica), il Ftse Mib Future ha messo in campo una performance settimanale che non vedeva dal febbraio 2021 (circa 2 anni).

Ha messo, quindi, le basi per un’ulteriore accelerazione rialzista i cui obiettivi potrebbero essere molto più in alto rispetto ai livelli attuali. In particolare, il rialzo potrebbe portare il Ftse Mib Future su livelli che non vede dal 2008. Ricordiamo che, tra i principali indici mondiali, quello italiano è l’unico a non avere ancora aggiornato i massimi del 2007. Non proprio un record entusiasmante.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul time frame giornaliero

Cinque sedute consecutive con chiusura superiore all’apertura non si vedevano sul Ftse Mib Future dal novembre del 2022. Questa importante performance ha fatto in modo che le medie incrociassero al rialzo invertendo la tendenza ribassista in corso.

Cosa ancora più importante, poi, è che finalmente le quotazioni del Ftse Mib Future sono riuscite ad avere ragione dell’area di resistenza 24.800/24.900 che per tutto il 2022 ha frenato la crescita dei prezzi.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché il rialzo possa continuare. Solo la rottura dell’ex area di resistenza in area 24.800/24.900 potrebbe avere un forte impatto negativo sull’andamento delle quotazioni.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul time frame settimanale

Come già detto, una settimana con un guadagno così importante non si vedeva dal febbraio del 2021. L’effetto di questo rialzo è stato quello di allontanare le medie e scongiurare l’incrocio ribassista che sembrava ormai inevitabile.

A questo punto, quindi, il Ftse Mib Future potrebbe essere diretto in area 26.300 e area 29.500, poi. Questi ultimi livelli non li tocca dal 2008.