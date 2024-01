L’OCSE ha recentemente divulgato i risultati della terza indagine internazionale sull’alfabetizzazione finanziaria degli adulti, un progetto che coinvolge 39 Paesi, tra cui 20 membri dell’OCSE. L’alfabetizzazione finanziaria è definita dall’OCSE come “la capacità di comprendere e utilizzare le informazioni scritte nella vita quotidiana, a casa, al lavoro e nella comunità, per raggiungere obiettivi personali e ampliare le proprie conoscenze e capacità”. Oltre a valutare la conoscenza finanziaria, lo studio analizza il comportamento e l’atteggiamento finanziario degli adulti. Quanti sono gli adulti alfabetizzati finanziariamente?

Il campione dell’indagine

L’indagine coinvolge circa 70.000 adulti di età compresa tra i 18 e i 79 anni, e ogni aspetto – conoscenze finanziarie, comportamento finanziario e mentalità finanziaria – è stato valutato separatamente. L’obiettivo è ottenere un punteggio complessivo su 100, con l’OCSE che ritiene che il punteggio minimo accettabile di alfabetizzazione sia 70/100.

Quanti sono gli adulti alfabetizzati finanziariamente? Ecco i risultati dell’indagine

I risultati complessivi mostrano che la media tra i 39 Paesi è di 60 punti su 100, inferiore all’obiettivo dell’OCSE. Se ci si concentra solo sui 20 Paesi membri dell’OCSE, il punteggio medio migliora leggermente, raggiungendo i 63 punti su 100. Tuttavia, a livello globale, solo il 34% degli adulti ha raggiunto il punteggio desiderato di 70 punti. Le differenze tra i paesi sono significative, con Germania, Thailandia e Hong Kong in cima alla lista con il 75%, 65% e 60% degli adulti che raggiungono o superano il punteggio di 70. Al contrario, lo Yemen, con solo il 3%, si trova all’ultimo posto, seguito da Paraguay (11%), Cambogia (12%) e Italia (17%).

Qualche dettaglio in più

Guardando più da vicino, la parte più carente è la mentalità finanziaria, valutata a 56/100, un livello inferiore rispetto all’edizione precedente del 2020. La conoscenza finanziaria ha un punteggio medio di 63/100, mentre il comportamento finanziario è valutato a 61/100.

Uno degli aspetti interessanti evidenziati dallo studio è che il 63% delle persone che possiede prodotti finanziari ha un livello di alfabetizzazione finanziaria insufficiente, indicando che possedere prodotti finanziari non è necessariamente correlato a una maggiore comprensione finanziaria.

Una nuova aggiunta a questo studio è stata l’analisi dell’alfabetizzazione finanziaria digitale, che includeva l’approccio alle criptovalute, ai servizi finanziari digitali e ai pagamenti online. Solo il 29% delle persone ha dimostrato un livello di alfabetizzazione finanziaria digitale sufficiente, con un punteggio medio di 53/100.

Entrando nei dettagli delle conoscenze finanziarie tradizionali, il 63% degli intervistati comprende l’inflazione, ma solo il 63% capisce l’impatto concreto dell’inflazione sulla loro vita finanziaria. Sorprendentemente, oltre il 50% delle persone non è in grado di calcolare l’interesse semplice, e solo il 26% comprende appieno l’interesse composto.

Rispetto al comportamento finanziario, il 68% degli adulti risparmia e tiene sotto controllo le proprie finanze. Tuttavia, solo il 50% imposta obiettivi finanziari a lungo termine, e poco più del 25% confronta le offerte di prodotti finanziari prima di acquistarli.

Conclusione

In conclusione, mentre alcune aree mostrano miglioramenti rispetto agli anni precedenti, l’alfabetizzazione finanziaria rimane una sfida, con la mentalità finanziaria e l’alfabetizzazione finanziaria digitale che emergono come aree particolarmente carenti. L’OCSE sottolinea l’importanza di non solo diffondere conoscenze finanziarie di base ma anche di rafforzare i comportamenti e gli atteggiamenti che favoriscono la resilienza finanziaria e il benessere. Inoltre, c’è una chiara necessità di concentrarsi sulle popolazioni più vulnerabili per rompere il circolo vizioso di bassa alfabetizzazione finanziaria.

