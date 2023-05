10 rimedi naturali per eliminare l’odore di cibo dalla cucina. Non solo aceto e bicarbonato

Capita di entrare nelle case di amici e parenti e sentire in forte odore proveniente dalla cucina. Il cibo cucinato ha creato una puzza che l’ambiente chiuso ha reso insopportabile. Se vogliamo che non succeda in casa nostra dovremmo fare così.

Aprire le finestre di casa 30 minuti al giorno ci permette di allontanare i cattivi odori da bagno, cucina e camera da letto. Meglio farlo la mattina. Poi all’ora di pranzo dobbiamo cucinare e gli odori cattivi ritornano. Bastano 10 o 15 minuti per arieggiare la casa, ma quando chiudiamo le finestre cerchiamo un aiuto nei prodotti naturali. Dopo aver chiuso le finestre mettiamo a bollire un pentolino d’acqua quindi aggiungiamo fette di limone e arancio e la cannella. Lasciamo evaporare, questo rimedio eliminerà gli odori della cucina.

Molti esperti di pulizie consigliano bicarbonato e aceto. Soprattutto se viviamo in un monolocale o abbiamo spazi ridotti. Una ciottola con acqua calda, bicarbonato e limone grattugiato ci permetterà di catturare gli odori e migliorare la situazione in cucina. Se utilizziamo un ventilatore in monolocale possiamo estendere questo rimedio anche ad altre parti della casa. L’aceto invece è utile per rimediare alla puzza che arriva dal lavello. Residui e sporcizia creano incrostazioni maleodoranti, acqua calda, sale grosso e aceto di vino il rimedio più efficace.

Erbe miracolose

Tra i 10 rimedi naturali per eliminare l’odore di cibo dagli ambienti di casa, quelli consigliati da Benedetta Rossi sono indispensabili. Se abbiamo cucinato una frittura di verdure o pesce possiamo mettere a bollire un pentolino d’acqua con alcune foglie di alloro. Questo rimedio è utile anche per la puzza di bruciato. Se abbiamo intenzione di preparare broccoli e cavolfiore ma non vogliamo lo sgradevole odore in casa aggiungiamo aceto di vino all’acqua di cottura. L’odore di pesce e carne si elimina con acqua calda, fettine di limone e rosmarino.

L’odore di cibo potrebbe arrivare anche dai taglieri che abbiamo utilizzato per sminuzzare gli ingredienti. Passiamoci sopra metà limone e laviamo la superficie con sapone biologico al limone. Mettiamo il tagliere ad asciugare vicino a una finestra. Gli odori non ci daranno più fastidio.

10 rimedi naturali per eliminare l’odore di cibo

Cucinare è una bellissima passione ma richiede molto tempo. Dobbiamo conoscere i segreti per ripulire la cucina più in fretta possibile se vogliamo ottimizzare i tempi. Abbattere gli odori fa parte di queste mansioni così scomode. Se siamo appassionati di bicarbonato e aceto e li usiamo spesso per le pulizie, possiamo farlo anche per neutralizzare gli odori di cibo che arrivano dal frigorifero. Una ciotola di latte con bicarbonato e aceto sistemato nel ripiano centrale ci aiuterà a risolvere il problema.

Il limone è utile per contrastare l’odore di cibo dato dai residui della lavastoviglie. Basterà un lavaggio a vuoto con mezzo limone dentro è la puzza scomparirà. L’odore della cipolla invece possiamo neutralizzarla con un pot-pourri fatto con scaglie di agrumi. Sistemiamo sempre aglio e cipolla vicino a una finestra che può essere aperta facilmente. Gli odori saranno meno intensi e non ci rimarranno addosso o nei vestiti.