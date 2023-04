Bagno profumato per molti giorni con soli 2 ingredienti che abbiamo in casa. Ne bastano poche dosi

È la stanza della casa più umida e che può incidere sull’odore che di solito sentiamo anche negli altri ambienti. Il bagno, è possibile profumarlo al meglio e ottenere risultati che durino nel tempo. L’importante è scegliere con cura il modo in cui fare le pulizie e i profumi più adatti.

Asciugamani umidi, biancheria sporca, doccia non asciutta, angoli bagnati, nel bagno le minacce possono arrivare da diversi punti. Dovremmo prendercene cura ogni giorno con piccole faccende che occupano si poco tempo ma evitano guai. E soprattutto evitano il formarsi dei cattivi odori. Avere un bagno profumato migliora il nostro stile di vita e la condizione riguardante l’igiene dell’intera casa. Come possiamo fare? Bastano 2 ingredienti per avere un bagno profumato per molti giorni e spesso li abbiamo già nella nostra cucina o nella dispensa.

Prima di profumare il bagno nel migliore dei modi ricordiamo comunque di disinfettarlo accuratamente soprattutto per quanto riguarda lavandini, doccia e sanitari. Evitiamo di tenere gli stessi asciugamani per troppo tempo. Svuotiamo il cestino in cui gettiamo carta igienica e residui dei prodotti di bellezza. Asciughiamo vetri e superfici con attenzione. Utilizziamo prodotti naturali che non creino danni a noi o all’ambiente circostante.

Una miscela efficace

Dopo averlo pulito a fondo possiamo avere un bagno profumato per molti giorni grazie a 2 ingredienti che abbiamo già in casa. Si tratta del bicarbonato e della lavanda. Il bicarbonato di sodio ha la capacità di assorbire gli odori in maniera duratura mentre l’olio essenziale di lavanda è in grado di creare un ambiente confortevole per tanti giorni. Possiamo utilizzare fiori essiccati oppure olio essenziale, il risultato non cambia.

La miscela da ottenere prevede l’utilizzo di 2 cucchiai di bicarbonato e 10 gocce di olio essenziale di lavanda diluite in 400 ml di acqua calda. In questo modo otteniamo un prodotto naturale casalingo da inserire in uno spruzzino con cui profumare l’aria ma anche le superfici. Inoltre questa miscela può essere inserita in un diffusore per profumare l’ambiente nella maniera più delicata possibile.

Bagno profumato per molti giorni con fantasia

Molti tutorial indicano aceto, alcol o succo di limone come rimedi per igienizzare il bagno. Si tratta di odori penetranti che potrebbero stancare anche se efficaci. Il bicarbonato di sodio miscelato con la lavanda ci da un potente igienizzante che non stanca l’olfatto e rende il bagno un ambiente accogliente. Questo è importante visto che questo profumo rimarrà in casa per diversi giorni. Senza tanta fatica il bagno sarà sempre in ordine con cure mirate e veloci.

Un modo fantasioso di utilizzare questi 2 ingredienti speciali per profumare il bagno è quello di creare i gessetti per l’ambiente. Con 3 cucchiai di bicarbonato di sodio e 2 cucchiai di acqua con l’aggiunta di 20 gocce di olio essenziale di lavanda otteniamo una miscela da inserire negli stampini di silicone. Lasciamo che gli stampini asciughino e quindi decoriamo il bagno a nostro piacimento. Il profumo durerà tanti giorni rendendo la casa più colorata.