Le 3 peggiori azioni del 28 aprile fanno riferimento a istituti bancari: cosa attendersi per il mese di maggio?

L’ultima seduta di aprile si è chiusa con una brutta sorpresa per il settore delle banche che è stato il peggiore di Piazza Affari con un ribasso del 3,36%. A questa performance hanno contribuito le 3 peggiori azioni del 28 aprile visto che fanno riferimento a istituti bancari: Banca MPS, Banco BPM e BPER Banca. Più in generale tutta la settimana è stata negativa per tutti e 3 i titoli che hanno perso, rispettivamente, l’8,05%, il 12,99% e il 5,95%. A livello mensile, invece, la performance è stata positiva anche se non eccezionale. Quale potrebbe essere il futuro di breve termine per le 3 peggiori azioni del 28 aprile? La risposta potrebbe arrivare dal time frame giornaliero.

Nonostante il forte ribasso, le azioni Banca MPS continuano a essere impostate al rialzo

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 28 aprile a quota 2,089 €, in ribasso del 4,22% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico, la forte reazione del titolo è scattata in corrispondenza del test dell’importantissimo supporto in area 2,0655 €. D’altra parte il ritracciamento era scattato in corrispondenza del test della forte resistenza in area 2,3378 €.

A questo punto per una decisa ripresa della direzionalità potrebbe essere necessario attendere la rottura di uno dei due livelli in chiusura giornaliera.

Per le azioni Banco BPM le prospettive di breve/medio termine non sono entusiasmanti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 28 aprile in area 3,685 €, in ribasso del 4,16% rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere segnato un massimo in corrispondenza della migliore seduta rialzista dell’ultimo anno (21 aprile) è iniziato un repentino ribasso delle quotazioni che alla chiusura del 28 aprile ha rotto l’importante resistenza in area 3,784 € aprendo le porte a una continuazione del ribasso fino in area 3,285 €. Sotto questo livello, poi, il ribasso potrebbe continuare fino in area 2,786 €.

Il rialzo potrebbe immediatamente ripartire nel caso del recupero di area 3,784 €.

Tutti gli indicatori sul titolo Banco BPM sono impostati al ribasso-proiezionidiborsa.it

Nonostante il ribasso le quotazioni BPER Banca resistono e potrebbero presto ripartire al rialzo

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 28 aprile in area 2,545 €, in ribasso del 4,03% rispetto alla seduta precedente.

Nonostante l’importante ribasso, il supporto in area 2,228 € sta resistendo alle pressioni ribassiste che vorrebbero spingere le quotazioni in area 2,228 €. Da notare che questo livello in passata ha sempre offerto un valido supporto alle quotazioni.

Per una ripresa del rialzo, invece, potrebbe essere importante il recupero di area 2,655 €.