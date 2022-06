Mancano circa sei giorni all’arrivo dell’estate e l’ora di organizzare le nostre prossime vacanze estive è già scoccata. A disposizione abbiamo gli ultimi giorni di giugno, tutto il mese di luglio e di agosto, ma anche settembre. Il last minute, quindi, è come se fosse la nostra oasi in mezzo al deserto e, addirittura, potremmo essere fortunati a beccare qualche ultima proposta scontata.

Certo, per evitare di spendere un capitale, dovremmo valutare di rimanere in Italia oppure di spostarci in qualche altro stato Europeo. Questo continente, infatti, insieme a tantissime sue mete, sarebbe molto alla mano dal punto di vista economico. In più, è ricco di meraviglie, anche per di giovani, come scopriremo nell’articolo di oggi.

10 mete per l’estate 2022 adatte ai giovani, per vacanze tra spiagge mozzafiato, mare cristallino e divertimento assicurato

Per un gruppo di giovani amici o coppiette innamorate, le prime 3 mete da valutare sarebbero in Croazia. Questa terra, infatti, offre tanto divertimento notturno e diurno, spiagge di ogni genere e anche tante bellezze artistiche da vedere tra un party e una tintarella.

In particolare, sarebbero da valutare:

l’isola di Pag, situata di fronte alla costa settentrionale della Dalmazia, con una fitta organizzazione di “festini” e spiaggette indimenticabili;

Dubrovnik, dove respirare un’aria più cittadina ma altrettanto festaiola, con spiagge che accontentato tutti i gusti, tra sabbia, scogli e sassolini;

Rovigno, disseminata di discoteche, pub e con un lungomare dalle acque cristalline.

La Grecia

Anche questo Stato, bagnato dal mar Ionio, dal mar Egeo e dal mar di Creta, potrebbe essere il luogo ideale dove trascorrere le vacanze estive. In particolare, si potrebbero valutare:

l’isola di Creta, meno famosa di Mykonos o Santorini ma altrettanto bella, animata fino alle ore piccole e soprattutto più economica;

l’isola di Zante, considerata un vero paradiso naturale, disseminato di scogli e spiagge bianche, con il villaggio di Bochali pieno di locali notturni.

Il Portogallo

Forse un po’ a sorpresa, ma anche questo Stato potrebbe essere preso d’assalto dai giovani e principalmente la città di Lagos, nella regione di Algarve.

Anche qui potremmo trovare spiagge incredibili e mare turchese, in abbinamento ad una strepitosa movida. Discoteche, pub e locali ci attendono dal tramonto all’alba, con musica spesso dal vivo e brindisi a base di Ginjinha e birra.

L’Italia

Infine, potremmo valutare di organizzare qualcosa proprio in Italia e le destinazioni più gettonate sarebbero:

la riviera romagnola, tra Rimini, Riccione, Cervia e Cattolica;

Gallipoli, in Salento, nel tacco dello stivale;

Ischia, nel golfo di Napoli, una delle tante imperdibili isole italiane dove trascorrere le ferie estive;

Alghero, considerata la piccola Barcellona dell’Italia.

Allora, eccole qui le 10 mete per l’estate 2022 adatte ai giovani disseminate tra Italia ed Europa.

