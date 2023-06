10 idee eccezionali per rinnovare le sedie di plastica bianche e verdi da giardino sbiadite dal sole e rotte

Durante le belle giornate è un piacere sedersi in terrazzo o in giardino. La maggior parte di noi ha disposto a tale scopo delle sedie in plastica, perlopiù le classiche verdi o bianche. Stagione dopo stagione però tendono a rovinarsi e a essere poco presentabili. Ebbene, non solo possiamo ripararle e farle tornare come nuove, ma possiamo anche dare loro più carattere e un aspetto inedito col fai da te. Delle soluzioni perfette per quanti vorrebbero sostituirle o abbellirle perché stanchi della loro comune estetica.

Quando è bel tempo trascorriamo più tempo negli spazi esterni della nostra casa. Vi ci intratteniamo a leggere e a giocare col telefono, e magari vi teniamo anche cene con ospiti. Inevitabile dunque voler rendere il giardino accogliente e confortevole, magari creandovi anche un bel prato verde. Naturalmente indispensabili delle sedie per poterci accomodare. Tanto è vero che, probabilmente, abbiamo a tale scopo delle sedie in plastica verde o bianca. Magari le abbiamo da un po’ e potremmo volere qualcosa di più carino e in buono stato. Non vi è bisogno di buttarle, perché possiamo cambiare completamente i loro connotati nonché sbarazzarci di crepe e rotture.

10 idee eccezionali per rinnovare le sedie di plastica che renderanno il giardino un salotto chic

Prima di tutto dovremo pulirle per eliminare muffe, polvere e macchie. Da qui in poi assicuriamoci di usare i vari prodotti seguendo le istruzioni di etichetta e di adottare misure di protezione personale durante l’utilizzo. Se vi fossero dei pezzi rotti potremmo riattaccarli servendoci di una colla attacca tutto. Per quanto concerne le crepe, invece, dovremo riempirle. Per farlo possiamo usare apposite paste, oppure della colla epossidica. Se la sedia è opaca e scolorita, magari a causa del sole, possiamo usare specifici prodotti rinnova plastica che troveremo in ferramenta. Ridarà colore alla plastica ed inoltre la proteggerà. A questo punto le nostre sedie dovrebbero essere tornate al loro stato iniziale, possiamo però andare oltre, anche nel caso in cui siano ancora integre e intatte.

Potremmo infatti renderle più carine e personalizzate, così da arredare con maggiore stile giardino e terrazzo, il tutto in modo economico. La prima soluzione potrebbe essere dipingere di tutt’altro colore. Poniamo le sedie su dei pezzi di cartone e ricoloriamole magari con rapide pitture spray adatte alla plastica e impermeabili. Se l’uso dei pennelli non ci spaventa possiamo utilizzare una vernice. Potremmo colorare la sedia di un colore, far asciugare e poi attaccare del nastro carta sulla seduta incrociandolo. Otterremo dei quadratini da fare di altra tonalità e dunque una seduta a effetto scacchiera.

Dopo averla ridipinta, per abbellirla sarà possibile anche utilizzare dei pennarelli indelebili per scrivervi al di sopra aforismi o disegnarvi semplici forme geometriche colorate in stile pop art. Oppure, usando degli stencil, si potranno creare delle decorazioni e puntare su uno stile shabby chic.

Abbellire anche senza pitturare

Se amiamo gli arredi moderni e coloratissimi, rivestiamola interamente con delle carte per decoupage, magari fiorate. Ve le incolleremo sopra e poi le fisseremo con uno smalto impermeabilizzante. Coloro che invece sono più classici e sognano un giardino in stile mediterraneo con la caratteristica ceramica, possono seguire le seguenti dritte. La prima è utilizzare pezzi di mattonelle rotte per creare un mosaico sulla seduta. Potremmo incollarli con la colla a caldo e poi ricoprirli con la medesima, attenzione a non lasciare angoli appuntiti che potrebbero ferirci. Oppure, si può approfittare delle fantasie delle carte adesive per rivestimento impermeabili usate in casa per sostituire le mattonelle. Quanti vorrebbero delle sedie in vimini, invece, potranno applicare uno spago di corda su tutta la sedia con la colla a caldo.

L’ultima proposta invece va a rendere le sedie di gran lunga più comode. Prendiamo un pezzo di gomma piuma della misura della seduta e ricopriamolo con un vecchio lenzuolo o altra stoffa. Cuciamo o incolliamo i lembi per creare un cuscino da disporvi. Possiamo farlo anche per lo schienale e magari applicarvi dei nastrini per fissarli alle sedie. Naturalmente, disponendo di stoffa a volontà, possiamo anche rivestire interamente la sedia per renderla simile a una poltroncina e applicarvi magari delle perline per infonderle uno stile boho chic. Converrà però applicare sulla stoffa un prodotto impermeabilizzante. Ecco dunque 10 idee eccezionali per rinnovare le sedie di plastica e renderle dei pezzi unici.