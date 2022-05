La fobia, il panico, sono sensazioni psicologiche che attanagliano milioni e milioni di persone. A volte ce ne sono di stranissime e una di queste, sebbene sia strana, non è affatto rara. Addirittura quasi tutti l’hanno sperimentata almeno una volta nella vita.

Sembra un film dell’orrore o una parodia di un film dell’orrore e invece si tratta di una vera e propria paura.

Da dove deriva la paura della domenica

Esiste una fobia di cui non tutti conoscono l’esistenza, la Sunday Scaries. Come nasce? Quali sono le cause? Come si sviluppa e come si può evitare? Forse la sensazione è nota ai più: ci siamo goduti al massimo il sabato, abbiamo sfruttato il tempo libero con hobby, amici, famiglia. Siamo rilassati e contenti. Ma poi arriva la domenica.

Che cos’ha la domenica che non va? Il lunedì. No, non è un gioco di parole, è la pura verità. Dalla domenica molti lavoratori iniziano già a pensare al giorno dopo e al ritorno al lavoro. Questo pensiero, in molte persone, scatena il panico, da lieve a moderato. Con questo chiodo fisso, difficilmente ci si riesce a godere il resto della giornata festiva, ma ci si immagina già seduti alla propria scrivania, con quei colleghi antipatici, con quella mole di lavoro arretrato eccetera, eccetera.

Esiste una fobia di cui non tutti conoscono l’esistenza e che potrebbe colpire chiunque

Questo fenomeno è noto in psicologia come “Sunday Scaries”. Quella che suona come una parodia di un film dell’orrore, è una vera e propria fobia che può invece limitare gravemente la qualità della vita ogni settimana e creare una sensazione di paura e irrequietezza, nonché di disagio fisico.

Insomma è una paura disabilitante. In un articolo della Cleveland Clinic, la psicologa Susan Albers-Bowling descrive la paura della domenica come un’intensa sensazione di ansia e panico che di solito inizia dal pomeriggio o dalla sera della domenica.

Questo fenomeno è molto comune e, da un punto di vista psicologico, la mente si prepara a quello che accadrà il giorno dopo.

La paura della domenica, dunque, non è un disturbo clinico da curare. Ma è una sensazione molto spiacevole che può rovinare la giornata festiva, può provocare stress, ansia e insonnia.

In alcuni casi più gravi, gli effetti di questa fobia potrebbero anche essere fisici:

tremore;

battito cardiaco più veloce;

problemi respiratori;

disturbi gastrointestinali;

mal di testa.

Se il nostro lavoro ci sembra inutile, non andiamo d’accordo con i nostri colleghi e non ci sentiamo mai apprezzati, la fobia della domenica (e del lunedì, naturalmente) diventa ancora più forte e debilitante. In questo caso, forse, la cosa più utile sarebbe cambiare totalmente lavoro.

Se invece siamo convinti che questo sia il lavoro giusto per noi, allora dobbiamo solo moderare la nostra Sunday Scaries.

Soluzioni per superare le Sunday Scaries

Il primo consiglio per superare le Sunday Scaries è iniziare a scrivere cosa ci piace del nostro lavoro. In questo modo ci si può rendere conto che i pensieri angoscianti nella propria testa non hanno una base reale, ma sono pura fantasia.

Attraverso questo esercizio, sarà più facile tornare a rilassarsi e a godere di quel che resta della domenica. Utilissime sono anche alcune posizioni dello yoga, alcune tecniche di respirazione e alcuni esercizi di rilassamento.

L’ultimo utilissimo consiglio per superare questa fastidiosa fobia è stabilire una routine domenicale che potrebbe includere una grigliata, fare esercizio fisico, leggere o dedicarsi ad altri hobby. Tali attività ci aiuteranno a distogliere la mente dai pensieri negativi sulla settimana che sta per iniziare.

Lettura consigliata

6 consigli mindfulness per vivere una vita familiare serena e rilassata