Gli incidenti di lieve entità che si verificano più frequentemente sono quelli domestici. Tra le mura di casa può capitare di bruciarsi con un ferro da stiro, con padelle e fornelli o di scottarsi con acqua bollente. Di solito si tratta di leggere ustioni che guariscono in pochi giorni, che però possono creare fastidio e dolore, causare danni come rossore e gonfiore, e dare la sensazione che la cute “tiri”.

È importante riconoscere la gravità delle bruciature per poter agire in modo corretto e non peggiorare la situazione. Quindi, appurato che l’incidente non rappresenti un problema serio (in tal caso contattare un medico), è possibile provvedere per favorire una veloce guarigione applicando del sale sulla ferita. Infatti, è questo il rimedio infallibile e naturale per un sollievo immediato in caso di scottature.

Proprietà e benefici del sale

Il sale è un vero e proprio toccasana per la pelle. Grazie alle sue proprietà curative ed antimicrobiche, previene la formazione di vesciche e favorisce la guarigione accelerandone i tempi in caso di scottature lievi. È in grado di agire sulla cute alleviando pruriti e idratando la pelle molto secca. È indicato anche per casi più seri come eczemi e psoriasi. Ma non è tutto.

Ha proprietà antisettiche ed antinfiammatorie utili in caso di bronchite e raffreddore. Stimola la trasmissione degli impulsi nervosi, regola la pressione e lo scambio dei liquidi nel corpo. Aiuta a depurare i tessuti, a liberare le vie aeree e a disinfettare ferite interne alla bocca e ascessi. Attenzione però all’uso che se ne fa in cucina: un consumo esagerato di sale può comportare problemi renali, ictus e disturbi cardiaci.

Il sale è un vero e proprio toccasana quindi, non solo per la pelle, ma per tutto l’organismo.

In caso di scottature occorre mettere immediatamente la zona colpita sotto l’acqua corrente per alleviare il dolore, ridurre l’entità della ferita e pulirla da residui di sporco. Evitare di sfregare la parte interessata utilizzando ovatta e disinfettante. Infine si può ricorrere al sale: è necessario mescolare un cucchiaino di sale in un po’ di acqua tiepida fino ad ottenere una pasta morbida da applicare sulla bruciatura e lasciare asciugare. Ripetere l’operazione più volte al giorno.

Terminata questa fase, il consiglio per scaricare lo stress è di fare un bagno in acqua calda in cui è stato sciolto un bicchiere di sale. Ecco un altro suo straordinario uso.