6 piante che tutti dovremmo tenere in casa perché attirano soldi, amore e fortuna, 3 non le avresti mai immaginate! 

Oltre a peperoncini, teste d’aglio e riti scaramantici, ci sono piante che porterebbero fortuna. Leggi questo articolo per scoprire di quali si tratta. Molte sono anche facili da curare. Val la pena provare a tenerne una in casa!

L’amore per i fiori e per le piante è una passione che accomuna molte persone. Avere un orto domestico da curare, o semplicemente prendersi cura di una pianta sul balcone, è un hobby che rilassa e, al tempo stesso, regala grandi soddisfazioni. Tra l’altro, anche chi non è portato con semi e terra, ha di che sperare, perché esistono numerose varietà botaniche facili da curare. Quando si acquista una pianta, di solito, la scelta si basa su un fattore quasi esclusivamente estetico, oltre che di cura e manutenzione. Molto amate sono ad esempio le eleganti orchidee. Ci sono poi piante molto utili, che assorbono l’inquinamento domestico e l’umidità. Utili in tal senso sono ad esempio il pothos, la dracena e la sansevieria.

Ricordiamo inoltre che esiste anche un linguaggio dei fiori. Ogni varietà botanica, infatti, porta con sé un particolare messaggio. È utile da sapere quando si deve fare un regalo. Inoltre, è bene sapere che esistono anche piante che pare non siano di buon auspicio. Al tempo, stesso, però, ci sono anche numerose piante che pare portino fortuna.

6 piante che tutti dovremmo tenere in casa perché sono portafortuna

Quando si parla di piante portafortuna, molti pensano immediatamente al tronchetto della felicità. In realtà, ve ne sono anche molte altre di buon auspicio.

Cominciamo dalla Monstera deliciosa, una pianta da interno inconfondibile per le sue foglie molto grandi e dalla forma particolare. Pare che le Monstera riescano a proteggere il sonno di chi abita nella casa, favorendo anche bei sogni. La seconda pianta portafortuna è la Zamioculcas. Una sempreverde da interno soprannominata “albero del dollaro”. Pare infatti che attiri il denaro. Provare non costa nulla, anche perché è una pianta facilissima da curare. Attirerebbe fortuna in ambito finanziario anche la Pilea, non a caso soprannominata “pianta delle monete”. Tra l’altro, con le sue particolarissime foglie tonde e piatte, è bellissima anche dal punto di vista estetico.

Le 3 portafortuna che non ti aspetti

L’orchidea, rinomata specialmente per la sua raffinata bellezza, pare porti fortuna a chi inizia una nuova attività o cambia lavoro. Buona a sapersi da tenere in studio o in ufficio!

Probabilmente non lo sai, ma anche il profumatissimo il gelsomino è considerato un potente portafortuna, soprattutto in campo sentimentale. Pare infatti che rafforzi romanticismo e relazioni. Infine, tra le piante portafortuna c’è anche una pianta aromatica. La salvia, infatti, avrebbe il potere di allontanare le energie negative. Bruciarne le foglie serve per purificare la casa. Ecco quindi quali sono le 6 piante che tutti dovremmo tenere in casa.

Lettura consigliata

Pulire tutta casa con 1 solo prodotto? Non è un sogno. Disinfetti qualsiasi superficie e risparmi soldi!