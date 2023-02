10 città dove si mangia meglio nel Mondo (3 sono italiane)

In quale città si mangia meglio? Anche nell’ultima ricerca l’Italia si conferma essere tra le prime posizioni. Sono ben tre le città italiane, infatti, a comparire tra le migliori in assoluto. Ecco quali sono in modo da poterne approfittare per un periodo di vacanza

Non ci sono dubbi che la cucina italiana sia di ottima qualità. Questa affermazione è provata non solo scientificamente, ma anche dalle numerose ricette del nostro Paese che vengono esportate nel Mondo. C’è qualcuno che non conosce la pasta o la pizza secondo voi?

Negli ultimi anni chi viaggia spesso ha avuto modo di confrontarsi con altri viaggiatori attraverso la rete internet. Infatti, sono numerose le applicazioni che permettono di dare la propria opinione così da aiutare altre persone nella scelta del posto in cui recarsi per un pranzo o una cena.

Una di queste app, la più famosa, è TripAdvisor, che ha da poco stilato una classifica delle 10 città dove si mangia meglio nel Mondo e, non è una sorpresa, ce ne sono tre italiane. Forse alcuni di voi non avranno nessun dubbio a riguardo. Oppure, qualcuno rimarrà stupito dei dati.

Noi li vogliamo riportare qui di seguito in modo da mettere in evidenza l’eccellenza italiana, prima di tutto, ma anche poter dare un prezioso consiglio a chi viaggia in Italia e in altri Paesi. Non è così scontato poter mangiare sempre bene.

10 città dove si mangia meglio nel Mondo: l’Italia si conferma essere eccellente

Senza troppi preamboli possiamo dirvi che al primo posto in assoluto c’è Roma. La capitale d’Italia si conferma essere la migliore per i viaggiatori che hanno lasciato la loro opinione sul sito americano per quanto riguarda il cibo.

Non solo, oltre alla città eterna ci sono anche Firenze e Napoli. La città toscana si è conquistata il 4° posto, mentre la città partenopea si è posizionata all’8°. È una grandissima soddisfazione e un grande orgoglio soprattutto per tutti i ristoratori delle tre città.

Tuttavia, bisogna considerare anche un altro aspetto. La classifica, chiamata Travellers Choice Best of the Best, si riferisce anche all’ospitalità. I viaggiatori di tutto il Mondo hanno trovato di ottima qualità anche questa caratteristica di Roma, Firenze e Napoli.

La classifica completa

Tutte le recensioni affidate a TripAdvisor hanno composto la classifica del 2022, anno che si è concluso da poco. Il nostro interesse si è concentrato subito sull’Italia, ma non bisogna sottovalutare alcuni Paesi altrettanto eccellenti nella cucina.

Ecco qui di seguito la classifica completa dalla prima alla decima posizione:

Roma Creta Hanoi Firenze Parigi Barcellona Lisbona Napoli New Orleans Jamaica

Come potete vedere al secondo e al terzo posto ci sono Grecia e Vietnam. Mentre, dopo Firenze ecco che si dà nota della grande qualità culinaria della Francia, della Spagna e del Portogallo.

Nono e decimo posto per la Louisiana negli Stati Uniti e la Jamaica.

Qualcosa di questa classifica vi ha sorpreso o ve l’aspettavate? Se siete dei grandi viaggiatori, quale sarebbe la vostra personale classifica per quanto riguarda il cibo e l’ospitalità dei Paesi che avete visitato? Che ne dite di organizzarvi qualche giorno di vacanza in una di queste città? Di sicuro sarete accolti nel migliore dei modi e mangerete benissimo.