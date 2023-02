Stelle e oroscopo dicono che questi 2 segni zodiacali sono le persone più ansiose e stressate

Ansia, stress e preoccupazioni quotidiane sono delle costanti nella vita di questi 2 segni zodiacali che si rovinano le giornate con le proprie mani.

Al giorno d’oggi, lo stress e l’ansia sono due tra le principali cause di malessere, in Italia e nel mondo. Tutti, prima o poi, fanno i conti con questi fattori, che si originerebbero soprattutto a causa del lavoro.

Secondo un’indagine, solo nel nostro Paese, 9 persone su 10 soffrirebbero per lo stress, una vera e propria epidemia ai giorni nostri. Sarà per questo che l’Oms è addirittura arrivato a definirlo come “il male del nostro secolo”, che coinvolge praticamente tutti.

In buona sostanza, rientrerebbero sotto la definizione di “stress” tutte quelle reazioni, fisiche e psicologiche, nate in risposta a particolari situazioni o eventi. Lo stress può essere causato da reali pericoli, ma anche episodi vissuti come tali, anche se in realtà non lo sono.

Qui entra in gioco l’ansia, una sorta di enorme preoccupazione che spesso ci fa vivere male, anche quando non ce n’è necessità. Detto questo, sembrerebbe che anche le stelle e l’oroscopo ricoprano un ruolo importante nella definizione di questo aspetto caratteriale.

In particolare, pare che le persone che soffrirebbero di più per ansia e stress, avrebbero 2 segni zodiacali ben precisi. Scopriamoli insieme, e capiamo se la questione riguarda anche noi.

Stelle e oroscopo dicono che questi 2 segni zodiacali di acqua e terra dovranno lavorare sulla propria autostima per vivere meglio

Sveliamo subito il primo segno interessato da queste caratteristiche. Il segno zodiacale più ansioso in assoluto, quello che vive con estrema preoccupazione la maggior parte delle situazioni che lo riguardano, è quello del Cancro.

Non è sicuramente il segno migliore del nostro oroscopo, e su questo non ci piove. L’indole tendenzialmente insicura del Cancro, infatti, lo porta spesso ad affrontare la vita con paura e preoccupazione, come se fosse sempre sotto esame.

L’oroscopo aveva predetto che il Cancro sarebbe stato tra i segni più sfortunati del 2023, ma gran parte della colpa è proprio sua.

Il suo modo di affrontare la vita è negativo e improduttivo, e questo gli fa vivere male anche i rapporti interpersonali. Anche in questo frangente si sente sempre sottovalutato, e questo fa capo alla sua profondamente bassa autostima. In questo senso, l’amore dei familiari sarà fondamentale per superare questo periodo di totale sfiducia.

Questo segno sarà una sorpresa per tutti

Il secondo segno la cui vita è interessata da una dose quotidiana di ansia e stress è sicuramente quello della Vergine. Sembra un segno forte e spregiudicato, ma è tutt’altro.

Il segno della Vergine, infatti, è tra i più introversi in assoluto, molto attento all’introspezione e all’autoanalisi. Mette sempre in dubbio se stesso e il proprio comportamento, creandosi ansie inutili da solo.

Fortunatamente sarà uno dei segni su cui si concentreranno maggiormente le energie positive della natura. Il periodo migliore per la Vergine sarà proprio la primavera, così come per Ariete e Pesci.

Come lavorare sull’eccessiva autocritica

In sostanza, stelle e oroscopo dicono che questi 2 segni zodiacali, Cancro e Vergine che maggiormente soffrono di ansia e stress. L’influenza del contesto sociale è fondamentale per aumentare la propria autostima ma, per stare bene davvero, bisognerà fare un lavoro di autoanalisi. Il primo passo sarà essere meno severi e più indulgenti con se stessi.