I dati parlano chiaro! Cresce oramai costantemente il numero di persone che tutti i giorni, dedicano molto del proprio tempo libero ai social.

Oggi siamo sempre più connessi e passiamo troppo tempo online.

Ogni mese, infatti, oltre 4 miliardi di persone in tutto il pianeta usano i social, mentre sono circa 2 milioni gli utenti nuovi che ogni giorno si iscrivono.

Il tempo che si trascorre sulle piattaforme è davvero molto e spesso, si trasforma in una vera e propria dipendenza, con conseguenze anche piuttosto importanti.

Di un problema serio che riguarda da vicino moltissime persone e, soprattutto, moltissimi adolescenti.

Al di là di questa breve ma dovuta premessa, che ci auguriamo porti tutti a trascorrere meno tempo sui social, quest’oggi con i Consulenti di Tecnologia di ProiezionidiBorsa, sveleremo un trucchetto che riguarda WhatsApp.

WhatsApp attualmente è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata: consente ai suoi utenti di scambiarsi messaggi di testo, video, foto e note audio.

È davvero pratica, veloce e divertente, gratuita al 100% e le sue funzioni sono davvero tante.

Una funzione molto utilizzata

Una funzione molto utilizzata dagli utenti di WhatsApp è quella di aggiornare i suoi stati.

Lo stato di WhatsApp è semplicemente una raccolta di elementi multimediali – fatta di immagini, video, foto, gif – che non può durare più di 30 secondi ed essere visibile per oltre 24 ore.

È chiaro che chi pubblica uno stato sul proprio profilo desidera mostrarlo ai propri contatti.

Al contrario, non è detto che chi guarda lo stato desidera sempre essere visto, anzi, spesso chi spia vuole non essere visto.

Per questo motivo, oggi spiegheremo 1 trucco facilissimo che non tutti conoscono ancora per guardare gli stati di WhatsApp senza essere visti.

Non lasciare alcuna traccia quando si spia lo stato di WhatsApp di qualcuno è possibile ed è anche molto semplice.

Basta, infatti, lavorare sulle impostazioni della privacy di WhatsApp e disattivare le conferme di letture, ossia quelle spunte che si colorano di blu quando il destinatario del messaggio lo legge.

Così facendo si potranno guardare gli stati pubblicati dagli altri senza essere visti.

