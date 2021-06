Quando ci si deve mettere a dieta e in forma per l’estate, lo sappiamo bene, i chili di troppo non sono tollerabili. Appena notiamo che il girovita si è allargato e di aver messo su anche solo mezzo chilo, ci preoccupiamo all’istante. E iniziamo subito a dar la colpa a tutto quello che mangiamo. Iniziamo a selezionare rigorosamente gli alimenti, pensando che solo in pochi facciano bene alla linea.

A volte, poi, ci facciamo condizionare pesantemente dalle voci del web o da ciò che dice gente poco preparata. E ci mettiamo in testa anche noi che quel determinato alimento sia un danno per la salute. In questi casi bisognerebbe sentire prima il parere degli esperti e di gente che ne sa un po’ più di noi in materia di alimentazione. Per evitare di scartare cibi che in realtà non fanno poi così male come credevamo.

È questo il caso di un prodotto molto comune, additato finora come grasso e non adatto a chi deve perdere peso. È un alimento che usiamo spessissimo in cucina ma in pochi crederebbero che sia anche un prodotto sano adatto alla dieta.

Non tutto il cibo grasso viene per nuocere

È incredibile come alcuni alimenti che crediamo grassi ed evitiamo facciano bene alla salute. Certo, sempre che non si esageri con le dosi. Per esempio, il cioccolato molto fondente contiene relativamente pochi zuccheri rispetto ad altri dolci ed è ricco di fibre e antiossidanti. Anche la frutta secca, come noci, arachidi e mandorle, seppur molto calorica, fa perdere peso. I grassi contenuti sono infatti insaturi, quelli cosiddetti “buoni” e utili per abbassare il colesterolo. È poi ricca di fibre e sali minerali.

Sfatiamo un mito

Il burro è un alimento che usiamo spessissimo in cucina ma in pochi crederebbero che sia anche un prodotto sano adatto alla dieta. Lo conferma un noto esperto in Scienze dell’Alimentazione e docente presso l’Università degli Studi di Bologna. È fonte di vitamine A, D, E e K ed è ricco di acidi grassi come Omega 3 e Omega 6. Contiene bassi livelli di colesterolo e, incredibile ma vero, è meno calorico dell’olio di oliva. Infatti, 10 gr di burro contengono solo 75 calorie, a dispetto delle 90 contenute nella stessa quantità d’olio extravergine. Un consiglio: rispettiamo sempre le dosi e preferiamolo crudo, è molto più digeribile.