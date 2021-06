La frittata è un manicaretto semplice da realizzare e che piace proprio a tutti.

La sua consistenza morbida e soffice la rende adatta anche a chi ha difficoltà di masticazione. Inoltre, è possibile prepararla con tantissimi ingredienti diversi, dalle verdure ai salumi e non soltanto. Infatti, qualcuno ha azzardato mettere anche il salmone affumicato all’interno di una classica frittata, proprio come vedremo in questa ricetta.

Non soltanto una questione di ingredienti, questa particolare ma semplice pietanza si cucina sia al forno (come visto in questo articolo) che in padella.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In questo articolo Noi della Redazione vogliamo suggerire ai nostri amati Lettori un modo innovativo per cucinare un’ottima frittata in qualsiasi momento della giornata. Utilizzeremo un ingrediente originale per renderla ancora più morbida e delicata per il palato, vediamo di cosa si tratta.

La soffice frittata allo yogurt e salmone è il piatto più buono e veloce da preparare per i nostri pranzi estivi

Ingredienti:

300 grammi di patate;

250 grammi di yogurt preferibilmente greco (è questo l’ingrediente che la renderà più soffice);

5 uova;

160 grammi di salmone affumicato

sale olio e pepe nero q.b.

Per prima cosa lessiamo le patate, sbucciamole e tagliamole a pezzetti. Condiamole con un po’ d’olio e sale, mettiamole da parte e occupiamoci degli altri ingredienti. Prendiamo una ciotola, sbattiamo al suo interno le uova e uniamo lo yogurt. Mescoliamo e aggiungiamo il salmone che abbiamo precedentemente tagliato a pezzi. Continuiamo a mescolare e uniamo il composto alle patate.

Cottura e impiattamento

A questo punto possiamo scegliere se cuocere la nostra frittata al forno o in padella. Nel primo caso inforniamo a circa 180 gradi per mezz’ora, mentre nel secondo caso sarebbe preferibile andare ad occhio. Ciò significa che dovremo controllare a poco a poco se la nostra frittata è pronta o meno. In questo caso, inoltre, sarebbe meglio oliare la padella prima di versare il composto, così da evitare che si attacchi e non cuocia bene.

Non appena pronta, lasciamola raffreddare per qualche minuto e serviamola con dell’insalata: il risultato sarà buonissimo. La soffice frittata allo yogurt e salmone è il piatto più buono e veloce da preparare per i nostri pranzi estivi e basteranno pochissimi minuti.