Tra mito e realtà c’è un prodotto alimentare antichissimo che usiamo o assumiamo praticamente tutti i giorni. All’inizio della Pandemia era diventato introvabile. Se non fosse stato deperibile, avrebbe potuto diventare un investimento al pari delle azioni o dell’oro. Noi italiani, poi, difficilmente ci rinunciamo in cucina. Ma non ne conosciamo ancora tutte le potenzialità. Come sapevano invece 2 civiltà grandiose del passato come egiziani e romani. Qualcuno dei nostri Lettori forse avrà indovinato a quale prodotto ci riferiamo: il lievito di birra. E, forse, proprio qualcuno dei nostri Lettori avrà visto la nonna usarlo come cosmetico. Vediamolo anche noi in questo articolo della Redazione.

Un’origine che si perde nella storia

Non c’è una data precisa della comparsa del lievito di birra. Qualcuno sostiene che lo conoscevano già le popolazioni della Mesopotamia: Babilonesi e Assiri. Leggenda narra che con un po’ di farina e acqua dimenticate in un luogo caldo, un pezzetto di lievito fermentò e ne uscì un pane morbidissimo. Sicuramente egiziani e romani ne tramandarono le tradizioni. Tanto che a Roma il popolo chiedeva: “Pane e Giochi del Colosseo”. Nacque così anche la figura del fornaio, sempre più importante. Ma, solo attorno al 1860 fu compreso realmente il processo della fermentazione, utilizzando il microscopio e le prime analisi di laboratorio.

Sembra incredibile ma per fare la pizza e rinforzare le unghie rendendole splendide potrebbe bastare lo stesso alimento

Oggi, al di là della sua storia, il lievito è fondamentale per ogni tipo di pane o di pizza e di tutte le produzioni che lo contengono. Da Nord a Sud, di qualsiasi forma, di lunga lievitazione o senza sale, il lievito è sempre presente nel pane quotidiano delle nostre tavole. Nonostante i rincari avvenuti negli ultimi periodi a causa dell’aumento del costo delle materie prime. Difficile che un italiano rinunci comunque al pane o alla pizza.

Perché il lievito aiuterebbe la salute delle unghie

In questo articolo vediamo un uso speciale che possiamo fare per le nostre mani e, in particolar modo per le unghie. Se tendiamo ad avere unghie che si sfaldano e si indeboliscono facilmente, il lievito potrebbe aiutarci. Sembra incredibile ma per fare la pizza e rinforzare le unghie il lievito sarebbe materia prima comune.

Prendiamo mezzo panetto di lievito di birra fresco, e sciogliamolo in poca acqua tiepida, finché non otterremo una cremina liscia.

Ora stendiamo la crema di lievito di birra sulle nostre unghie e lasciamola in posa per una decina di minuti.

Essendo il lievito di birra ricco di vitamina B e sali minerali, aiuterebbe a rigenerare e fortificare le nostre unghie fragili. Così almeno ci avrebbero tramandato le nostre nonne, fonti di saggezza popolare.

Approfondimento

Potrebbero davvero valere oro per bruciare calorie e smaltire i grassi queste 2 tisane splendide anche per scaldarci davanti alla tv