Carte Pokémon rare e di valore, se le hai sei ricco come Demi Lovato

I Pokémon fanno impazzire proprio tutti, grandi, piccoli, persino star internazionali come Demi Lovato. Prova a vedere se da qualche parte hai qualche vecchia carta: può valere una vera fortuna.

Quello dei Pokémon è un mondo che, dal 1996, ha fatto appassionare e sognare milioni di fan. Parliamo, certamente, dei videogiochi come Pokémon Go, che al suo lancio, nel 2016, fece impazzire persino star internazionali come Demi Lovato. La cantante, al tempo, comunicò la sua passione per il gioco ai fans con un tweet. Il mondo Pokémon, però, è anche fatto di gadget, peluche, giocattoli e collezionismo. In particolare, sono le carte Pokémon quelle che appassionano di più i fan da ormai 25 anni. Queste carte sono migliaia e alcune, con il passare del tempo, hanno acquisito un valore inestimabile. Possederne una potrebbe accomunarti a Demi Lovato non solo per lo stesso interesse, ma per il conto in banca!

Carte Pokémon rare e di valore: ecco quali sono

Cominciamo con il dire che determinate tipologie di carte Pokémon sono più preziose di altre. Si tratta delle GX, V ed EX, carte olografiche arcobaleno che possono valere 100 €. Le Goldstar, invece, possono arrivare a 1.000 €. Ma le vere carte Pokémon rare e di valore sono ben altre, come Espeon e Umbreon Goldstar, che possono raggiungere i 60.000 €.

Le carte esclusive, regalate ai tornei Pokémon in qualità di premio o a eventi speciali in Giappone, possono valere tra 80.000 e 100.000 €. Le più alte di valore sono la carta Charizard Shadowless, che vale 300.000 €, e Illustrator Pikachu. Questa carta fu data in regalo ai vincitori di un concorso di disegno indetto da una rivista giapponese. Ne esistono solo 40 copie e, chi la ha, ha in mano ben 330.000 €.

Dove cercarle e come riconoscere quelle che valgono

Prova a guardare nei raccoglitori di carte dei tuoi figli: magari hai comprato loro qualche carta online da un ignaro venditore. Che può averti regalato una fortuna per pochi euro! Oppure cerca le carte che avevi da piccolo e che hai riposto in cantina: potresti avere un tesoro e non lo sai!

Se vuoi sapere quanto può valere una delle tue carte Pokémon, guarda il simbolo nero posto in basso a destra, accanto al numero. Questo indica la rarità della carta. Se c’è solo un pallino, la carta vale pochi centesimi. Le carte meno comuni, al posto del pallino hanno un rombo, ma possono arrivare a pochi euro. Le carte con una stella sono rare e possono arrivare anche a 100 € se a effetto brillante. Le GX, V ed EX a effetto brillante aumentano di valore, dalle 100 € in su.