Zlatan Ibrahimović: patrimonio e investimenti dell’ex giocatore rossonero che sogna un ruolo in un film di 007

Fin da piccoli ci si può appassionare al mondo del calcio guardando le partite allo stadio, in tv e giocando con gli amici. Alcuni possono poi entrare nei pulcini di grandi squadre, altri continueranno a seguire le alterne fortune della squadra del cuore. Tra i giocatori di solito spiccano alcuni nomi, per bravura, simpatia e altre doti. Uno che ha destato ammirazione e critiche è Zlatan Ibrahimović. Ha accumulato negli anni molti soldi e una parte li ha investiti nel modo che ora vedremo.

Riva, Rivera, Bettega, Albertini, Ancelotti, Tardelli, Cabrini, Rossi, Scirea e tanti altri hanno reso grande il calcio italiano. Un tempo erano poche le presenze straniere nelle squadre, al contrario di adesso.

Tra tanti giocatori c’è un nome che fa sempre discutere. C’è chi lo apprezza e stima e chi coglie sempre l’occasione per criticarlo. Parliamo di Zlatan Ibrahimović.

Dalla Svezia con furore

Di origini slave, Ibrahimović nasce in Svezia a Malmö nel 1981. Ibra ha giocato come attaccante per molte squadre, tra cui Juventus, Inter, Milan, Barcellona, Ajax, Mancester United. L’ultima partita in gara l’ha giocata nel campionato italiano nel 2023 indossando la maglia del Milan. In questi giorni si vocifera su un suo ritorno alla casa di Milanello. Lo aspetterebbe un ruolo operativo, probabilmente accanto all’allenatore Stefano Pioli.

In una sua recente intervista nel programma Piers Morgan Uncensored ha parlato di vari argomenti. Tra le altre cose ha espresso pareri su Djokovic, Muhammad Alì e alcuni personaggi del calcio come Pep Guardiola e Mourinho. Ha divertito il giornalista svelando un suo sogno, quello di recitare in un film della serie su James Bond, magari interpretando il cattivo di turno.

Zlatan Ibrahimović: patrimonio e investimenti vari

In tutta la sua carriera di giocatore Ibra ha accumulato una grossa ricchezza. Secondo Forbes, fino al 2017 si parlava di 32 milioni di dollari di guadagni.

Come molti altri volti noti, l’ex giocatore svedese ha sponsorizzato molti marchi e tuttora fa da testimonial, arricchendo così il suo patrimonio.

Sembrerebbe che Zlatan si serva della società Unknown Ab per i suoi investimenti. Si tratterebbe di start up dedicate al fitness, di un marchio di gomme da masticare, di padel e altro. Inoltre Ibra sarebbe comproprietario di una squadra di calcio svedese, l’Hammarby. Da ciò che riportano alcuni siti il fatturato netto dal 2016 al 2021 sarebbe stato di 34,2 milioni di euro. Per giocare nel Milan nella stagione 2022-2023 avrebbe inoltre firmato un contratto per 1,5 milioni di euro.

Auto e impegno sociale

Zlatan Ibrahimović: patrimonio e investimenti da milioni di euro, quindi.

Ibrahimović: avrebbe inoltre acquistato nel corso degli anni molte case da sogno e automobili come Ferrari, Porsche e uno yacht.

Forse l’ex calciatore rossonero sembra avere un caratteraccio e un ego smisurato. Chissà, sta di fatto però che si spende anche per gli altri. Ad esempio, il cachet di 250.000 euro percepito per le serate del Festival di Sanremo 2021 lo avrebbe devoluto in beneficenza. Ricordiamo che nel 2015 si era fatto tatuare in modo temporaneo alcuni nomi di bambini per sostenere il World Food Programme. Come ha detto a Piers Morgan, infine, se si fa del bene bisogna crederci e non solo per farsi vedere e ammirare. Speriamo almeno che molti seguano il suo esempio.