Quanti soldi ha vinto Novak Djokovic e quanto vale l’orologio giallo del famoso tennista serbo

Il mondo del lavoro è variegato. Per guadagnare dei soldi per vivere e viaggiare c’è chi trova un posto nell’amministrazione comunale, chi diventa medico, ingegnere, cameriere. Nel lunghissimo elenco troveremo anche gli sportivi professionisti. Ce ne sono alcuni molto noti, tra cui il tennista Novak Djokovic. Ecco quanti soldi ha vinto nella sua carriera e altre curiosità.

Fin da piccoli si possono manifestare dei talenti. Pensiamo a quello per la musica, il ballo o la cucina. Novak Djokovic da bambino invece ha messo in luce doti straordinarie nello sport. Sembra che all’età di sei anni sia stato scoperto dall’allenatrice di tennis Jelena Genčić. Da quel momento la vita di Novak cambia fino a portarlo a traguardi importanti.

Quanti soldi ha vinto Novak Djokovic e quanto vale l’orologio che ha indossato di recente

Con impegno e determinazione il tennista serbo nato nel 1987 ha scalato le classifiche mondiali nonostante delle difficoltà. Tra le altre infatti avrebbe scoperto delle intolleranze. Adesso segue un’alimentazione adatta anche per farlo rendere al massimo durante i tornei.

Il più recente è stato l’US Open, vinto per la quarta volta battendo in finale Danil Medvedev il 10 settembre 2023. Novak Djokovic in questo modo si è aggiudicato il ventiquattresimo Slam piazzandosi ancora al primo posto nella classifica Atp. Questa volta il campione ha vinto 3 milioni di dollari.

Secondo varie fonti Novak avrebbe accumulato finora giocando a tennis una considerevole cifra, 160 millioni di dollari, destinata ad aumentare.

Tanti sponsor inoltre collaborano ad aumentare le entrate della famiglia del tennista, composta dalla moglie Jelena Ristić e dai figli Stefan e Tara. In totale il suo patrimonio complessivo supererebbe i 200 milioni di dollari.

Alcuni investimenti

Da alcuni anni Nole è il testimonial di Hublot. In particolare al momento della premiazione agli US Open Djokovic indossava un modello Big Bang Unico Yellow Magic. Il costo di questo segnatempo di lusso si aggira attorno ai 25.000 euro.

Ecco quindi quanti soldi ha vinto Novak Djokovic e quanto vale l’orologio che portava recentemente al polso.

Per quanto riguarda gli investimenti ricordiamo quelli nella ristorazione in Serbia, seguendo l’esempio del padre, ex sciatore, che aveva una pizzeria a Kopaonik.

Un loro locale biologico, l’Eqvita, aperto a Montecarlo nel 2016, attualmente sarebbe chiuso. Sempre a Montecarlo la famiglia del tennista avrebbe una casa, ma non è l’unica. Infatti Djokovic ha acquistato una villa di lusso a Marbella, dove ha trascorso il periodo di lockdown in affitto. Secondo alcune indiscrezioni la dimora lussuosa è costata circa 10 milioni di euro. Altri loro immobili si troverebbero in Serbia e negli Stati Uniti.

Aggiungiamo inoltre che l’UNICEF ha insignito il tennista del titolo di Goodwill Ambassador. Infine, la Novak Djokovic Foundation si interessa soprattutto della scolarizzazione di bambini svantaggiati in Serbia.