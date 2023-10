Cosa mangiare a cena spendendo meno di 3 euro: ecco 2 sfiziose ricette facili e veloci da preparare con il cavolfiore

Chi ha detto che per cucinare buoni piatti bisogna spendere tanti soldi? Se utilizzi prodotti di stagione potrai spendere meno e mangiare cibi più salutari e gustosi. Oggi vogliamo suggerirti 2 ricette squisite da preparare velocemente in padella usando il cavolfiore.

Siamo nel mese di ottobre e in queste settimane la verdura di stagione sta cambiando. Iniziamo a trovare le verdure crucifere come broccoli, cavoli e cavolfiore.

Oggi ci concentriamo sul cavolfiore, un ortaggio ricco di nutrienti e poco costoso. Mangiare cavolfiore può favorire la regolarità intestinale. Contenendo vitamine B e C, il cavolfiore è un antiossidante e la presenza di calcio e fosforo aiuta la salute di ossa e denti.

Inoltre, 100 grammi di cavolfiore apportano soltanto 25 calorie; quindi, è un ortaggio particolarmente indicato in caso di diete ipocaloriche.

Infine, il cavolfiore ti permetterà di spendere poco: mediamente un chilo costa soltanto 2 euro. Ecco qui 2 ricette facili e veloci e anche economiche.

Cosa mangiare a cena spendendo meno di 3 euro: ecco un antipasto sfizioso pronto in soli 10 minuti

Hai mai preparato i pancake di cavolfiore? Per farli ti servono: 300 grammi di cavolfiore, 130 grammi di farina 00, 2 uova e 150 grammi di latte. Userai anche 30 grammi di formaggio grattugiato, prezzemolo, sale e pepe, 10 grammi di lievito istantaneo per salati e un filo d’olio extravergine d’oliva.

Pulisci il cavolfiore eliminando le foglie esterne e taglialo in cimette. Mettilo in pentola e coprilo con acqua. Sala il cavolfiore e fallo ammorbidire sbollentandolo. Scolalo, trasferiscilo in un recipiente e schiaccialo con una forchetta. Aggiungi il prezzemolo tritato, sale, pepe, le uova, il formaggio grattugiato, il latte, il lievito e la farina. Lavora il composto fino a quando sarà cremoso ed omogeneo.

Ungi una padella antiaderente con un filo d’olio e versa un mestolo di composto. Fai cuocere i pancake un paio di minuti per lato e farciscili come preferisci: verdure, affettati o formaggi.

Per questa ricetta spenderai meno di 3 euro. 300 grammi di cavolfiore costa circa un euro e gli altri ingredienti sono piuttosto economici oppure li hai già in dispensa.

Un’esplosione di sapore e colori: un risotto delizioso che conquisterà grandi e piccini

Gli ingredienti sono: 300 grammi di riso, 300 grammi di cavolfiore un po’ giallo e un po’ viola. Occorrono anche 50 grammi di guanciale, 50 di stracciatella, mezzo litro di brodo vegetale, 50 grammi di burro, 2 cucchiai di formaggio grattugiato, sale, pepe.

Taglia il guanciale a listarelle e fallo diventare croccante in padella senza aggiungere olio. Taglia il cavolfiore e fallo sbollentare per 10 minuti in un tegame. Scolalo e trasferiscilo in padella insieme a un filo d’olio, sale e al guanciale croccante.

Tosta il riso e quando cambierà colore aggiungi il brodo vegetale. A cottura quasi ultimata, aggiungi al riso il cavolfiore e il guanciale, stracciatella, formaggio grattugiato e burro. Manteca così il risotto, aggiusta di sale e pepe e servi questa cremosa bontà.

Cosa mangiare a cena spendendo meno di 3 euro? 50 grammi di guanciale costa circa un euro, e 50 grammi di stracciatella circa 80 centesimi. Sommandoli al costo di 300 grammi di cavolfiore, ovvero circa 90 centesimi, spenderai meno di 3 euro per questo risotto.