Festa della zucca in ottobre: dove andare e quanto costa soggiornare in alcune strutture locali

L’autunno è una stagione un po’ malinconica, ma a rallegrarla ci sono festività e piatti sostanziosi. Pensiamo alle lasagne al forno, ai tortellini in brodo e alle zuppe. Potremmo partecipare anche a eventi interessanti. Oltre a quelli legati alla vendemmia, ce ne sono molti altri in diverse zone d’Italia. Scopriamone alcuni e il prezzo degli hotel.

Il passaggio dall’estate all’autunno è caratterizzato dall’inizio delle scuole, dal rinnovo dell’abbonamento in palestra, dallo stress a fine giornata. Possiamo ricaricarci mangiando cibo stagionale e partecipando magari a delle sagre regionali. In questo modo potremmo conoscere meglio le attrazioni locali e fare passeggiate rilassanti.

Festa della zucca in ottobre: dove andare e quanto costa pernottare

In molte Regioni italiane da settembre in poi si intensificano i preparativi per feste sia religiose che legate alla tavola. Sono protagonisti frutta e verdura di stagione, pensiamo ad esempio all’uva. In particolare ottobre è il mese della zucca. Ve ne sono di tante varietà, ma probabilmente la più nota è quella rotonda e arancione. La associamo alla festa di Halloween , quando si intaglia e vi si mette dentro un lumino. La zucca avrebbe molte proprietà e si cucina in tanti modi.

A Montagnana, vicino Padova, il 15 ottobre 2023 dovrebbe svolgersi la Festa della zucca e dei fiori d’autunno. Sarà un’ottima occasione per ammirare zucche di vario tipo e girare tra le bancarelle. Troveremo prodotti tipici, opere d’arte legate all’autunno e pure il mercatino dell’antiquariato.

In questo borgo del padovano si trovano la cinta muraria, la Rocca degli alberi, il Castello di San Zeno. Si potrebbe dormire a Villa Mari, dove una camera matrimoniale costerebbe 60 euro a notte. Presso l’hotel Aldo Moro il prezzo si aggirerebbe sui 100 euro a notte.

Un’altra interessante sagra autunnale

La zucca come sappiamo si presta a tante preparazioni. Potremo gustarla anche in altre zone, per esempio, a Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso. Qui la Festa della zucca si svolgerà dal 21 al 29 ottobre 2023. Oltre a mostre mercato saranno esposte le zucche intagliate dai bambini. A pranzo e a cena verranno proposti piatti come zucca fritta, zucca in saor, cappellacci, crespelle, gnocchi, spatzle, carne e dolci vari. Sarà anche l’occasione per una passeggiata nella natura. Sarebbe infatti in programma per il 29 ottobre un’escursione guidata al Parco Fontane bianche.

A Sernaglia della Battaglia Elis’ Rooms affitterebbe camere a 60 euro per notte.

Con quali mezzi viaggiare

Festa della zucca in ottobre: dove andare e quanto costa dormire in alcune località adesso è un po’ più chiaro. La disponibilità e i prezzi delle camere potrebbero variare, così come le date degli eventi. Si consiglia sempre di verificare eventuali cambiamenti prima di prenotare o mettersi in viaggio.

Per raggiungere Montagnana si potrebbe prendere il treno o usare l’autobus o l’automobile. Gli aeroporti più vicini si trovano a Padova e a Verona.

Se vogliamo andare a Sernaglia della Battaglia potremmo prendere l’auto. Se siamo lontani, prenotiamo l’aereo per Treviso e da qui poi viaggieremo in treno fino a Cornuda. Poi proseguiremo in autobus.

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con le strutture indicate nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)