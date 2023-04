Zara Home 2023, ecco 5 articoli a un prezzo speciale per dare un tocco chic alla tua casa

Hai voglia di rinnovare non solo il guardaroba ma anche la casa? Con l’arrivo della bella stagione è arrivato il momento di dare una bella rinfrescata agli ambienti, magari con qualche complemento tessile capace di portare una nota di freschezza nella tua casa. Prova a dare uno sguardo agli articoli di Zara Home, ora in sconto a un prezzo speciale.

Zara Home ha un catalogo sempre in aggiornamento disponibile sul sito online. Se stai cercando complementi in fibre naturali o accessori in stile minimal, sei nel posto giusto. Il brand spagnolo predilige infatti prodotti caratterizzati da toni neutri e decorazioni semplici ma dal gusto ricercato, che sono molto apprezzati dai clienti.

Gli special prices

Periodicamente l’azienda fa delle promozioni, dedicando una sezione del proprio sito ai prodotti in sconto. Prezzi ancora più bassi per chi vuole rinnovare la casa con un budget ridotto. Alcuni prodotti hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. Ecco quelli su cui potresti fare un pensierino. Zara Home 2023, ecco 5 articoli da non farsi sfuggire.

Se vuoi illuminare il tuo letto con un copripiumino sontuoso, sceglilo in satin di cotone a 400 fili in tinta unita. Il raso di cotone è un tessuto lucido, liscio e molto piacevole al tatto. È morbido e avvolgente nella stagione fredda e lieve e fresco sulla pelle quando le temperature si alzano. Perfetto per ogni stagione ma soprattutto per la primavera. Sul sito è in sconto al 22%, in una fascia di prezzo che va da 49,99 € fino a 69,99 € a seconda delle misure.

Zara Home 2023, ecco 5 articoli da acquistare ora a prezzo scontato

Anticipano l’estate le federe per cuscino realizzate in puro lino. Il lino è un tessuto naturale composto per il 70% da cellulosa. È fresco e traspirante ma anche molto resistente e bellissimo a vedersi. Le federe sono disponibili in tre delicatissime tonalità, il classico bianco, grigio chiarissimo e visone. Hanno inoltre un piccolo dettaglio, delle cuciture a vista, che le rende ancora più eleganti. Un complemento pregiato e di grande resa estetica sul divano. Sono in sconto al 17%, con un prezzo finale di 32,99 €.

Ci sono anche le federe in juta, perfette per aggiungere luce e freschezza al living con colori tenui che spaziano nella gamma delle calde sfumature coloniali. Sono disponibili in tinta naturale o in écru con fiori ricamati tono su tono, in sconto al 23%.

Piccoli oggetti dal design minimal

Tra i tessili, sono in sconto al 23% dei morbidissimi e pratici asciugamani in cotone velours. Hanno una grammatura di 480 grammi al metro quadrato, la misura considerata più confortevole per gli asciugamani. Assicurano morbidezza al contatto con la pelle e hanno una buona capacità di asciugatura. Il prezzo scontato parte da 4,99 € e varia in base alla dimensione.

Infine troviamo dei vassoi rettangolari in metallo nero in due diverse dimensioni. Piccoli oggetti dal design minimal, per mille usi diversi, perfetti su una scrivania o all’ingresso come svuota tasche. In sconto al 20%, trasmettono un senso di eleganza e semplicità.