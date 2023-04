I nostri oscillatori continuano a mostrare divergenze rialziste nonostante la seduta odierna abbia visto per buona parte del tempo i prezzi scendere. Abbiamo più volte spiegato che quando i prezzi stazionano sotto una resistenza, o rimangono sopra un supporto, per partire in direzionalità rispettivamente al rialzo o al ribasso, devono “esplodere in momentum”. Per farlo c’è bisogno di prendere una rincorsa. Il ritracciamento degli ultimi giorni quindi, per questo motivo, potrebbe essere preparatorio o a una nuova fase rialzista. Da settimana prossima partirà il rialzo sui mercati azionari?

Momento nodale

Continua a spaventare l’inflazione, e l’attenzione è posta sui prossimi meeting delle Banche centrali: continueranno ad alzare i tassi? E questo potrebbe portare a una recessione economica? Da mesi si discute in merito, e fra gli addetti ai lavori regna grande indecisone. C’è chi proietta un forte ribasso dei mercati, e chi invece ragione solo sul breve termine. Le statistiche basate sullo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi, ci fanno essere ottimisti sia per il breve termine, che per il lungo. Dovremmo essere all’inizio di un mercato Toro pluriennale, e entro pochi giorni potrebbe partire una forte fase direzionale rialzista.

Torniamo al breve termine.

La giornata sembrava partita molto male sulla scia di notizie poco confortanti e su previsioni altrettanto negative.

Alle ore 16:28 della giornata di contrattazione del 28 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.005

Eurostoxx Future

4.316

Ftse Mib Future

26.835

S&P500

4.154,77.

Da settimana prossima partirà il rialzo sui mercati azionari?

Continuiamo a essere ottimisti. Cosa non dovrà accadere per farci cambiare idea operativa e mettere in forse la tendenza rialzista?

Chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.229

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.049.

Momento decisivo

A Piazza Affari continuiamo a segnalare NEXI che sembra formato un pattern di ripartenza al rialzo. Supporto a 7,42 e resistenza a 8,19 e poi 8,72. Oggi si aggiunge Anima Holding che fra un mese staccherà un interessante dividendo con supporto a 3,60 e resistenza a 3,92/4,02. Stellantis con supporto a 14,39 e resoteza a 15,86.

