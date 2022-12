Fa girare la testa, quello che pochi sanno sull’ex di Amici che mette tutti a tacere su Spotify

Ha 37 anni e l’aspetto di una giovinetta. Il suo ultimo singolo è un successo travolgente: tutti la ascoltano e la intonano. Partecipa ad Amici anni orsono, approda all’Ariston e pochi come lei hanno questa formazione alle spalle.

La sua “Bellissima” si può definire il tormentone di fine anno. Quella canzone leggera e spassosa nella melodia che ascolti mille volte e arrivi a canticchiarla. Lei ha 37 anni e viene al Mondo, dal punto di vista professionale, dopo il premio della Critica in quel di Amici di Maria De Filippi. Siamo nel lontano 2010 e lei, che è anche realmente bellissima, arriva in finale piazzandosi seconda con tanto di premio.

Annalisa e la parte di sé che riguarda la scienza

A sentire i messaggi dei suoi fans durante la partecipazione alle Iene non possiamo che dire che fa girare la testa quello che pochi sanno è di tutto rispetto. Si tratta di Annalisa, la donna che è anche autrice di molte delle sue canzoni. Ma di più, oltre al canto, ha in tasca una laurea in Fisica con voto 96/110 e segna il traguardo accademico un anno prima di andare ad Amici. Discute una tesi sulla pompa di calore geotermica. In merito dice: «per dimostrare che la scienza non è qualcosa di lontanissimo e incomprensibile, ma – proprio come le canzoni – creazione del nuovo, immaginazione legata al nostro vivere terreno, quotidiano».

Fa girare la testa, quello che pochi sanno su Annalisa oltre le canzoni

A dimostrazione della sua padronanza con la materia oggetto di studio, a testa alta Annalisa parla a tu per tu cpn gli astronauti Samantha Cristoforetti, Paolo Nespoli, Luca Parmitano. Li intervista e non è da tutti, perché bisogna avere contezza di quel che si dice in generale. Ma in particolare quando si ha di fronte persone di un certo calibro. Per la TV conduce “Tutta colpa di Einstein – Quelli del Cern” nel 2015 su Italia Uno dove si destreggia a meraviglia con numerosi esperti di fisica delle particelle. Ancora, nel 2016 è a capo del programma televisivo “Tutta colpa di Galileo” e qui intervista Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano, Paolo Nespoli. Nel 2017 conduce “Tutta colpa di Darwin”.

Un successo strepitoso

Intanto se per molti italiani l’andamento dei Mercati e i possibili ribassi minano la serenità del periodo natalizio, per Annalisa sono mesi straordinari. Più volte a Sanremo, il prossimo anno non sarà tra i big in gara. Ma Annalisa il suo Festival l’ha già vinto. Musica e testo “Bellissima” impazza ovunque e su Spotify , ad oggi, conta quasi 13 milioni di ascoltatori solo per il singolo. Un gran bel regalo sotto l’albero!