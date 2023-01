Doveva essere il matrimonio dell’anno invece non c’è stato. Cos’è successo tra i due grandi vip

L’annuncio nel 2021. L’anno alle spalle doveva essere quello del “sì”, almeno così aveva annunciato la promessa sposa ma qualcosa è andato storto. Di chi si tratta e cos’è successo.

Quelli di memoria forte hanno atteso e sperato fino all’ultimo giorno, ma il tanto atteso matrimonio non c’è stato. Il 2022 doveva essere l’anno magico per la coppia solidissima formata da Federica Panicucci e Marco Bacini. Tra l’altro il proclama risale al 2021 e porta il nome della regina di Mattino 5. Ma nulla da fare.

Una carriera sempre al massimo

Federica Panicucci chiude un 2022 raggiante dal punto di vista professionale e lo festeggia in pompa magna proprio lavorando. Grande successo, infatti, il Capodanno in Musica che lei stessa presenta da Genova su Canale 5. Federica ha 55 anni e prima sulle reti Rai poi a Mediaset vanta un curriculum sempre attivo. Per molto tempo è icona di Festivalbar, kermesse estiva che per anni consacra i tormentoni e quelle canzonette che fanno compagnia per i mesi del solleone. Eccellente anche in radio, esordisce in TV con Enzo Tortora su Rai Due nel ruolo di centralinista della fortunatissima trasmissione Portobello nel 1987. Da lì la strada è sempre costellata di successi professionali. Sul fronte privato però non può dirsi sempre rosa e fiori.

Il grande dolore che Federica porta nel cuore

Doveva essere il matrimonio dell’anno ma non accade un bel nulla. Federica Panicucci per anni è a fianco di Mario Fargetta, papà dei suoi due figli. Il matrimonio però finisce e provoca grande dolore nella conduttrice. I cattivi dicono che il motivo della rottura sia da additare ai (presunti) tradimenti di lui. Secondo altre fonti invece sarebbe tutta colpa della blasonata incompatibilità di carattere. Per il bene dei figli però, i due si dice conservino un buon rapporto di amicizia.

Una grande storia d’amore

Federica però dopo un periodo duro successivo al divorzio incontra un nuovo amore. Si tratta dell’imprenditore e docente universitario Marco Bacini. I due sono innamoratissimi al punto da annunciare il matrimonio per il 2022. E il milione di follower della Panicucci su Instagram ci ha sperato, ma l’anno è finito. Che sia il 2023? Nessuno dei due ha parlato di un rinvio né comunicato ufficialmente perché la data tanto attesa non c’è più stata: il matrimonio non s’è fatto! Probabilmente il legame sponsale spaventa, visti i numerosi divorzi che hanno animato il Mondo dello spettacolo lo scorso anno. Molti amori sono andati in fumo: da Ilary Blasi e Francesco Totti a Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, passando per Claudio Amendola e Francesca Neri.

Doveva essere il matrimonio dell’anno ma Federica e Marco tacciono

All’attenzione dei più acuti cronisti non risultano crisi di coppia tra la Panicucci e Bacini, sebbene qualche maligno faccia notare che non ci sono foto recentissime dei due insieme sui rispettivi profili Instagram. A ben vedere però entrambi hanno fatto tappa in Vaticano per il compleanno di Papa Francesco lo scorso 17 dicembre anche se i post pubblicati li riguardano singolarmente. Ma è troppo poco per fare illazioni. Probabilmente visto il grande passo del matrimonio, visti i numerosi divorzi e la pessima esperienza di Fede col precedente matrimonio, meglio attendere. Finché morte non ci separi!