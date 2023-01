WhatsApp, bloccare subito chi ti infastidisce grazie alla nuova geniale funzione: aggiornamento in arrivo!

WhatsApp ti permette di bloccare i contatti indesiderati grazie ad un’apposita funzione. Grazie ad un nuovo aggiornamento potrai farlo ancora più velocemente.

Ti sarà capitato almeno una volta di avere a che fare con uno scocciatore. O anche di aver litigato con una persona e di non volerne sapere più niente. Proprio per questo sarai ricorso al tasto di blocco di WhatsApp, grazie al quale non ha potuto più scriverti o spiarti sull’applicazione.

WhatsApp, bloccare subito chi ti infastidisce grazie alla nuova geniale funzione

Uno degli aggiornamenti che a cui potresti assistere nel corso del 2023 riguarda proprio il tasto di blocco. Infatti, gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando ad una funzione che permetterà di bloccare uno scocciatore più velocemente del solito.

Per farlo non avrai bisogno neanche di aprire l’applicazione. Ti basterà accedere alle notifiche del tuo smartphone, cliccare sull’icona della conversazione e procedere a bloccare il contatto. Così, potrai liberarti degli scocciatori in un battito di ciglia e senza neanche leggerne i messaggi.

Quando verrà implementata questa nuova funzione?

La nuova funzione che permetterà di bloccare subito chi ti infastidisce su WhatsApp è molto attesa. Per il momento non è stata però resa nota una precisa data di rilascio.

Un altro aggiornamento di WhatsApp in arrivo nel 2023 riguarda gli stati

Il portale ufficiale del programma di beta testing di WhatsApp ha annunciato l’arrivo di una novità riguardante gli stati dell’applicazione, l’equivalente delle più note stories di Instagram o Facebook.

Il team di sviluppatori ha intenzione di valorizzare questa funzione spesso trascurata. Nell’ultima beta di WhatsApp (una versione di prova aperta ad un gruppo di tester) è stata infatti introdotta la possibilità di condividere messaggi vocali tramite lo stato.

Questi ultimi devono avere tassativamente una durata di non più di 30 secondi. Come le immagini e i video spariranno una volta trascorse 24 ore di tempo. I vocali potranno essere sia registrati sul momento che trasferiti da una chat svoltasi sull’applicazione.

Insomma, il 2023 è iniziato da pochissimo ma si preannuncia ricco di novità per WhatsApp. Quelle che abbiamo elencato sono solo alcuni degli aggiornamenti a cui il team di sviluppatori sta lavorando e che potremmo essere implementati già nelle prossime settimane.

