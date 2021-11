Il budino è il dessert ideale che salva ogni cena, perché piace a tutti, è economico e semplice da preparare. Tuttavia, si tratta di un dolce abbastanza comune, quindi è difficile poter stupire qualcuno con un budino nella sua versione classica.

Abbiamo già visto come preparare il dolce per eccellenza della tradizione comasca, originale e appetitoso. Oggi, invece, proponiamo un’altra ricetta altrettanto originale: un’alternativa del budino che arriva direttamente dal Brasile e che renderà la nostra cena davvero memorabile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Invece del solito budino ecco la ricetta brasiliana per un dolce che incanta già al primo boccone

L’ingrediente principale della ricetta del budino brasiliano è il latte condensato, presente in tantissimi dolci tipici del Brasile. Quella di cui parliamo oggi è una delle più amate perché è facile e davvero gustosa.

Questi sono gli ingredienti necessari per un budino da 8-10 persone:

1 lattina di latte condensato da 305 millilitri; 305 millilitri di latte intero; 3 uova; per il caramello, 200 grammi di zucchero e 100 grammi di acqua.

Una volta recuperati gli ingredienti, ricordiamoci di riciclare ciò che è possibile per risparmiare, come la lattina di latte condensato. Guai a buttare nel cestino i barattoli di latta usati perché valgono oro con queste 3 semplici ma utilissime idee di riciclo per la casa.

Quindi, prendere un pentolino per preparare il caramello, un recipiente per mescolare gli ingredienti e uno stampo per ciambelle.

Come preparare il budino brasiliano al latte condensato

Per prima cosa, preparare il caramello versando lo zucchero in un pentolino. Lasciarlo sul fuoco a fiamma bassa finché non si scioglie e non diventa ben dorato. Aggiungere l’acqua bollente e continuare a mescolare. Quando il caramello diventa abbastanza denso, versarlo nello stampo per ciambelle.

In un recipiente mescolare le uova, il latte condensato e il latte intero e frullarli fino a ottenere un composto omogeneo. Versare il composto ottenuto nello stampo e metterlo a bagnomaria in forno oppure sul fuoco per circa 35 minuti.

Passato il tempo giusto, infilare un coltello nel budino. Se risulta asciutto significa che è pronto, altrimenti, cuocere per qualche altro minuto.

Lasciarlo intiepidire e metterlo in frigorifero per almeno due ore. Il dolce al latte condensato è pronto! Invece del solito budino ecco la ricetta brasiliana per un dolce che incanta già al primo boccone.

Per preparare il piatto principale della nostra cena, invece, è assolutamente da provare questa calda ed economica minestra di riso porri e patate.