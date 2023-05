La vita frenetica di tutti i giorni spesso ruba tempo anche alle azioni più semplici. Spesso capita di non avere tempo neanche di andare al supermercato. O magari non averne proprio voglia! Un problema per chi cucina. Tuttavia una soluzione c’è, un piatto realizzato con ingredienti che abbiamo già tutti a casa. La ricetta proposta da Rafael Nistor è davvero interessante. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Una delle azioni più frequenti per chi cucina è quella di recarsi al supermercato. Non avete tempo di fare la spesa? In molti casi capita di non avere neanche voglia di uscire di casa. A questo c’è rimedio. Utilizzare prodotti già presenti in casa. Rafael Nistor, chef e food creator, seguito da più di 700.000 followers su instagram, ha la soluzione. Un primo piatto veloce e saporito realizzato con ingredienti che tutti abbiamo in cucina.

Praticità e funzionalità in cucina grazie ai suggerimenti culinari di Rafael Nistor

Rafael Nistor ci insegna che bastano un buon tagliere e un coltello di qualità per fare grandi cose in cucina. Giovanissimo chef rumeno, Rafael è attivissimo sui social e proprio dal suo profilo instagram divulga le sue ricette. Anche le ricette più raffinate vengono illustrate nei video con tanta semplicità. Caratteristica che lo contraddistingue dagli altri food creator è certamente il “non parlato”. Nell’audio dei video postati infatti non c’è traccia della sua voce. A fare da sottofondo alla preparazione dei piatti ci sono solo il rumore degli arnesi da cucina e dei piatti. Solo al termine del video Nistor assaggia quello che ha realizzato ed esclama: “Ottimo!”. Ma vediamo nel dettaglio quale piatto ci propone per semplificarci la vita in cucina.

Non avete tempo per fare la spesa? La soluzione è il primo piatto proposto dallo chef Rafael Nistor

La vita frenetica di tutti i giorni spesso ci impedisce di svolgere anche le azioni più banali. Come ad esempio fare la spesa! O in altri casi siamo proprio svogliati ad uscire di casa. Ma in questa circostanza come ci organizziamo in cucina? Semplice, preparando un piatto che ha bisogno solo di pochi ingredienti presenti sempre nelle nostre case. A questo ci ha pensato lo chef Rafael Nistor proponendoci un primo piatto veloce e molto saporito. Ecco gli ingredienti che occorrono per realizzare questa ricetta per due persone:

320 g di pasta;

80 g di burro;

5 alici;

1 spicchio d’aglio;

prezzemolo;

sale.

Per iniziare si prende uno spicchio d’aglio e si trita finemente. In una padella antiaderente si aggiunge il burro e si lascia sciogliere. Si uniscono le alici e si fanno sciogliere. A questo punto si aggiunge l’aglio tritato per insaporire tutto. Nel frattempo cuocere gli spaghetti per circa 3 minuti. A metà cottura si trasferisce la pasta nella padella e si continua a cuocere tutto. Gli spaghetti prenderanno sapore grazie al burro aromatizzato. Aggiungere un poco di acqua per mantecare il tutto. Infine si aggiunge sale e prezzemolo tritato finemente e il piatto è pronto per essere servito.