Hotel storici in Italia, vuoi andarci almeno una volta nella vita? Ecco quanto costa un soggiorno

Vuoi concederti il lusso di un hotel storico? Passare una notte in un luogo esclusivo frequentato dal jet set internazionale di tutti i tempi? È un’idea molto romantica, un’esperienza che vale già di per sé una vacanza. Ma i prezzi? Andiamo a conoscerli.

Hai deciso di concederti una vacanza straordinaria o di fare un regalo che parla da sé alla tua dolce metà: soggiornare in un hotel storico. Un luogo che non è solo il simbolo del lusso, ma racconta anche tante storie. In Italia ce ne sono diversi. Hanno ospitato artisti e scrittori, personaggi famosi e principesse. Vuoi sapere se sono alla portata delle tue tasche? Ecco quanto costa un soggiorno.

Al Gritti Palace

Se vuoi soggiornare nel cuore di Venezia non c’è che una soluzione, il Gritti Palace. È all’interno di un palazzo storico del XV secolo ed era la casa del Doge prima di essere trasformato in un hotel di lusso. Si trova sul Canal Grande, a 500 m da Piazza San Marco e a pochi passi dal Teatro La Fenice. Se vuoi navigare nella laguna, niente paura: l’hotel dispone anche di un motoscafo per fare un giro in grande stile.

L’interno è sontuoso, con finestre in vetro piombato, mobili d’epoca e vetri di Murano. Era il preferito di Ernest Hemingway quando soggiornava a Venezia. Ma quanto costa? Il prezzo varia in base alla stagionalità. In questo periodo si parte da 1.660 € a notte per una camera doppia, colazione esclusa. I prezzi salgono in prossimità delle feste.

Hotel storici in Italia, vuoi andarci e scoprire il lusso dell’Eden?

Preferisci la Capitale? Allora concediti il lusso raffinato dell’Hotel Eden. Inaugurato nel 1889, si trova vicino a Villa Borghese, a 550 metri da Piazza di Spagna e a due passi da Via Veneto. Vi soggiornava il regista Federico Fellini. L’interno è di un lusso raffinato, con soffitti a cassettoni dorati e camere arredate in oro e crema.

All’ultimo piano l’hotel dispone di un ristorante con vista panoramica sulla città, La Terrazza. In questo periodo il prezzo di una matrimoniale classica è di 1.367 €, colazione esclusa. Il prezzo sale nei weekend e arriva a 1.785 € in prossimità della festività.

Sul mare

Tra gli hotel storici in Italia ci sono due stupende strutture sul mare. La prima è il Grand Hotel Excelsior Vittoria, a Sorrento. L’albergo prende il nome dalla Regina Vittoria, che vi soggiornava nei suoi viaggi nel Belpaese. Inaugurato nel 1834, ha ospitato il tenore Enrico Caruso e, più recentemente, Lucio Dalla. Ha uno splendido affaccio sul Golfo di Napoli ed è situato all’interno di un parco mediterraneo. Un ascensore lo collega direttamente al porto. I prezzi per una doppia partono da 1.878 €, colazione inclusa.

Non è da meno il San Domenico Palace di Taormina, inaugurato nel 1896. Il lussuoso hotel ha ospitato Oscar Wilde e Audrey Hepburn, la principessa Margaret e Truman Capote. È stato il set della serie televisiva The White Lotus.

Dispone di suite di lusso, una Spa, una piscina a bordo scogliera e affacci panoramici sull’Etna e sul Golfo di Taormina. Cosa chiedere di più? In questo periodo una doppia con vista mare costa 2.524 €, colazione inclusa. Una suite matrimoniale 7.121 €. Questi alcuni tra gli hotel storici in Italia, vuoi andarci? Prenota subito!

(n.d.r. tutte le offerte sul sito dell’agenzia di viaggi online Booking).