Per una vacanza sulla neve non solo Trentino e Val d’Aosta: ecco le piste dove sciare in Molise

Una vacanza in montagna può essere la soluzione perfetta per mettere d’accordo tutti in famiglia. La neve rappresenta un divertimento per grandi e piccini. Alpi e Appennini in Italia sono meta degli appassionati di sport invernali. Per una settimana bianca potremmo scegliere queste piste in Molise.

Ogni stagione dell’anno si distingue per i colori della natura, la varietà di frutti e verdure e tanto altro. Le temperature miti e calde si alternano con quelle fredde e di conseguenza adattiamo anche il nostro abbigliamento e le nostre abitudini a tavola.

Per quanto riguarda lo svago, in estate la meta preferita spesso è il mare. In inverno in generale si trascorrono i weekend visitando borghi medievali o città d’arte. Un appuntamento a cui molti tengono è quello con l’annuale settimana bianca in montagna.

Alcuni posti dove sciare in inverno

Le Alpi e gli Appennini attraggono molti turisti sia in estate che nella stagione invernale. Ci sono Regioni particolarmente famose per gli sport sulla neve, tra cui il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta. Una vacanza sulle loro montagne comporta anche la piacevole degustazione di specialità tipiche. Scendendo verso il Sud dell’Italia troviamo tante altre zone interessanti dove trascorrere una vacanza sulla neve. In Sicilia, ad esempio, troviamo Piano Battaglia vicino Palermo e gli impianti sull’Etna.

Per una vacanza sulla neve possiamo andare in queste località in Molise

In Molise sono soprattutto due i posti dove andare, Capracotta e Campitello Matese.

Situato a ben 1.421 metri d’altitudine, il borgo di Capracotta può essere una meta interessante in ogni stagione. In estate si può passeggiare in questa località sugli Appennini in modo rilassante. Si possono visitare alcune chiese, come quella barocca di Santa Maria in Cielo Assunta. Molto particolare è il Museo della civiltà contadina e dei vecchi mestieri. Nei dintorni si possono fare camminate, trekking e giri in mountain bike per i sentieri naturalistici. Poco distante da Capracotta si trova il Giardino della flora appenninica. Quando la neve imbianca i rilievi, invece, si mettono in funzione due impianti. Le piste offrono divertimento agli appassionati di sport invernali come sci, sci di fondo, snowboard.

Tra i prodotti tipici della zona ricordiamo i formaggi, i legumi e i tartufi.

Un altro impianto sciistico molisano

Sempre in Molise troviamo San Massimo in provincia di Campobasso. Il paese di origine medievale possedeva un castello andato distrutto probabilmente in seguito a un terremoto. A San Massimo si trovano le chiese di San Michele Arcangelo e

Santa Maria delle Fratte. La zona è rinomata soprattutto per le castagne e i tartufi.

D’inverno attrae per i vicini impianti di Campitello Matese. Si possono praticare tanti sport tra cui lo sci, sci alpino, sci di fondo e anche lo snow tubing. Quest’attività consiste nello scivolare sulla neve sopra a piccoli canotti rotondi. Nella stagione calda si potrebbe esplorare il territorio a cavallo, in mountain bike e a piedi.

Per una vacanza sulla neve in Italia abbiamo quindi tante alternative tra cui scegliere, anche queste piste in Molise.