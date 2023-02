Vuoi avere un bel balcone fiorito a marzo da far invidia ai vicini? Vai sul sicuro con questi fiori

L’inverno è ormai arrivato al mese finale. Ancora poche settimane e finalmente sarà primavera. Si ha voglia di verde, di fiori, di piante. Anche il nostro balcone può essere rivitalizzato, in marzo, se piantiamo o compriamo i fiori giusti. Ed ecco quali sono quelli più adatti per il prossimo mese.

Non se ne può più del freddo e dell’inverno. L’idea che, tra qualche settimana, sarà primavera fa venir voglia di ridare luce e colore alla casa. Non solo facendo le classiche pulizie di primavera, ma anche dando nuova vitalità al nostro balcone che, magari, col freddo, abbiamo trascurato.

Ad esempio, marzo potrebbe essere il mese giusto per rinnovare il balcone, con piante già pronte a fornirci tutta la loro bellezza quanto a colori. E si sa che anche un balcone fiorito può essere un prezioso alleato per migliorare il nostro umore. Vediamo, allora, quali piante potremmo comprare per allestire il nostro balcone. Iniziando a combattere pidocchi e parassiti.

La primula è il primo dei fiori che dovremmo piantare nel nostro balcone a marzo

Vuoi avere un bel balcone fiorito a marzo? Prima di tutto, non sprecare tempo e soldi e sistema le piante in modo efficace. Dovresti puntare su fiori come la primula. Di specie ne trovate a iosa, visto che si possono scegliere tra almeno 500 esemplari. Ad esempio, si possono acquistare quelle chiamate “Belarina”, dai tanti colori e alte anche 15 centimetri. Teniamo conto che a marzo le primule sono più delicate ed è fondamentale collocarle a mezza ombra. Ovvero, con esposizione al sole per mezza giornata: o alla mattina o al pomeriggio.

Non c’è balcone, a marzo, senza ciclamino, altra varietà di fiore che, nel prossimo mese, trova i suoi giorni di gloria. Fondamentale, però, è non esporlo direttamente al sole, essendo molto delicato e soggetto ad afflosciarsi. Il che non vuol dire che non abbia bisogno di luce, basta che non sia quella diretta del sole. Oltretutto, è una delle piante più longeve se curata come si deve.

Ispiriamoci alla signora delle camelie e non dimentichiamoci i gerani per abbellire il nostro balcone

I gerani sono un classico dei balconi italiani. Difficile che manchi questa pianta che è un po’ come il prezzemolo: va bene per qualsiasi ricetta. Ovvero, per i balconi di ogni città italiana. A primavera, dovremo rinvasarli, ricordandoci di bagnarli spesso, ma senza creare ristagni nei vasi. Sono da lasciare esposti con temperature sopra i 15 gradi. Sotto, potrebbero soffrire e andrebbero protetti.

Anche i narcisi a fiore grande hanno il loro perché. Ricordiamoci, però, che se li acquistiamo dovremmo rinvasarli in vasi decisamente più grandi, così da far espandere le loro radici. Anche la camelia va piantata a marzo e va lasciata, sul balcone, come la primula. Ovvero a mezza ombra. Meglio piantarle in un terreno umido.

Vuoi avere un bel balcone fiorito a marzo? Anche questi fiori non dovrebbero mancare per rallegrarti

Non si può prescindere dalla margherita che, già da metà marzo, si può piantare in vasi molto ampi. Ricordiamoci di bagnarla con costanza e regolarità. Se fa grossi cespugli, evitiamo di dividerli.

In ogni caso, se dovesse precipitare la temperatura, anche a marzo, cerchiamo di accostare le nostre piante al muro, magari ricoprendole. Non esageriamo, in questo mese, con l’acqua, per non correre il rischio di farle marcire. Eliminiamo poi sempre i fiori secchi.