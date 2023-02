5 borghi caratteristici nei dintorni di Sanremo dove andare per un weekend in Liguria

Un fine settimana in Liguria, non solo in estate, ci regalerà momenti rilassanti. Invece delle solite mete turistiche spesso affollate potremmo scegliere località meno conosciute. Vediamo qualche bel posto dove andare.

Nell’entroterra ligure si trova un antico borgo medievale, Apricale. Situato nella provincia di Imperia si trova a pochi chilometri dalla Riviera di Ponente e da Sanremo.

Molti gli scorci di case in pietra che ci riportano indietro nel tempo. Di particolare bellezza è il castello della Lucertola. Risalirebbe al Decimo secolo e aveva uno scopo difensivo. Passato in mano a diverse famiglie importanti, tra cui Doria e Savoia, attualmente è sede di un museo storico e vi si svolgono eventi culturali.

5 borghi caratteristici nei dintorni di Sanremo dove andare per rilassarci

Una delle due torri rimaste del castello di Apricale è divenuta il campanile della vicina chiesa della Purificazione di Maria. Se guardiamo in alto noteremo una cosa strana. In cima si trova una bicicletta messa al contrario, opera contemporanea di Sergio Bianco.

Nel borgo durante l’anno si festeggiano San Valentino, la primavera e si svolgono anche sagre e rappresentazioni teatrali itineranti.

Dolceacqua è un altro borgo ligure che si trova poco distante da Apricale, sempre nel territorio di Imperia. L’immagine complessiva è suggestiva. Colpisce subito il ponte romanico del Quindicesimo secolo sul torrente Nervia.

La storia di Dolceacqua è legata soprattutto alla famiglia Doria. Sono molte le chiese con opere d’arte. Ricordiamo in particolare quella di San Giorgio, che conserva le spoglie di Stefano e Giulio Doria. Si staglia in alto il castello che domina il borgo sottostante. Risalente all’incirca al Tredicesimo secolo, sono visibili parti dei due blocchi originari insieme alle due torri.

Altri due particolari luoghi da visitare

Una storia particolare è quella del borgo di Seborga. Di origine medievale, divenne principato nel 1079. Dopo complesse vicende, tuttora i seborghini rivendicano la loro indipendenza dallo Stato italiano ed eleggono il loro principe, il consiglio e hanno anche una loro moneta e dei francobolli. Nel borgo si trovano la chiesa barocca di San Martino, quella di San Bernardo, il Palazzo dei monaci e le antiche porte. Alle spalle di Sanremo in collina c’è Bussana Vecchia. Dopo un terremoto della fine dell’Ottocento, le case furono abbandonate. Solo molti decenni dopo molti artisti vollero ristrutturare e abitare il borgo. Potremmo visitare le loro botteghe e passeggiare per le antiche vie.

Un bel borgo marinaro

Infine, nella Riviera di Levante, in provincia di La Spezia, troviamo Manarola. Sebbene più distante rispetto agli altri, vale una visita, magari in estate.

Il borgo arroccato si affaccia sul mare. Tra le case le vie strette si percorrono per arrivare in alto, fino alle mura e al bastione del vecchio castello. In basso portano al porticciolo. La via Belvedere termina invece su una terrazza da dove ammirare il mare.

Manarola è un borgo famoso soprattutto per uno dei presepi più grandi d’Italia. Sulla collina si dispongono 300 figure e l’illuminazione notturna è suggestiva. Inoltre, da qui parte il sentiero che costeggia la scogliera fino a Riomaggiore. Si tratta della Via dell’amore, lunga circa un km. Al momento però è chiusa per lavori.

Questi 5 borghi caratteristici nei dintorni di Sanremo dove andare in un fine settimana ci regaleranno una pausa dalla routine quotidiana.