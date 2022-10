Weekend negativo per la Vergine e per altri due segni ma c’è chi troverà l’amore

Sarà un fine settimana di relax per l’Ariete. Magari, potremo dedicarci a qualcosa che abbiamo messo sul comodino, come la lettura di un libro mai aperto. Senza trascurare un aperitivo con un’amica a noi cara. Anche il Toro ha davanti un weekend molto attivo. Fin troppo, perché con tante proposte occorre scegliere quella buona. Anche perché ci sarà, per i single, la possibilità di incontrare una persona speciale.

Per i Gemelli, le Stelle riservano le solite cose. Medesima routine, stessa serata con gli amici. Il dottore, però, non ci ha ordinato di subire tutto passivamente. Potremmo anche andarcene, da soli, al cinema.

Che bel weekend in arrivo per il Cancro

Il Cancro è il segno che, più di ogni altro, si godrà il fine settimana in arrivo. In particolare, sta procedendo bene il flirt con la nuova fiamma e per renderlo ancora più romantico, potremmo sorprenderla con due giorni nella città dell’amore. Il Leone raccoglierà i frutti della tela che sta tessendo. Il fascino, in questo periodo, non ci manca e allora vale la pena dichiararsi a quella persona che ci piace. E, forse, un Gratta e Vinci potrebbe portarci qualche euro in tasca.

Weekend negativo per la Vergine che potrebbe avere un problema fisico inaspettato. Per fortuna avremo conforto dagli amici che ci staranno vicino. Meno la famiglia, con la quale i rapporti si stanno deteriorando.

Bilancia basta ingrassare, ma occorre fare attività fisica

Per la Bilancia è arrivato il momento di buttare giù peso. Dovremmo iniziare a fare attività fisica, magari andando a fare qualche corsetta nel verde. Però, poi, non vanifichiamo il tutto con alcol e cene grasse. I single dello Scorpione avranno un sabato che promette nuove conquiste. Questo continuo giocare con i sentimenti, però, alla lunga non ci porterà a nulla. Forse è il caso di rivedere certi nostri atteggiamenti.

Parte male il weekend per il Sagittario. Una lettera, nella casella della posta, non ci porterà buone notizie. Niente di grave, sia chiaro, ma abbastanza per compromettere il nostro umore, che migliorerà solo domenica pomeriggio.

Weekend negativo per la Vergine, a differenza dei Pesci

Il Capricorno è reduce da una settimana di alti e bassi. Per fortuna, tra sabato e domenica le cose si normalizzeranno. Anzi, saremo sorpresi da un gesto inaspettato di chi ci ama, che ci darà gioia. Dove è finita tutta la voglia di fare dell’Acquario? Non certo sul divano, dove abbiamo intenzione di bivaccare per due giorni, navigando con il cellulare. Va bene relax, ma così è troppo.

I Pesci vivranno un weekend, tutto sommato, positivo. Perché sapersi accontentare, a volte, è la ricetta giusta per godersi la vita. Anche di un caffè preso al bar con l’amica, tra una chiacchiera e l’altra.