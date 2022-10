Weekend meraviglioso per il Toro e c’è chi dovrebbe comprare il Gratta e Vinci

Lontano da casa. Dovrebbe essere la parola d’ordine dell’Ariete per il fine settimana. Fondamentale è andarsene via per 1-2 giorni, per ricaricare le pile. Magari, facendo una gita fuoriporta nella natura, ma dove provare adrenalina.

Weekend meraviglioso per il Toro. Tutto sta girando per il verso giusto e tra sabato sera potremo anche concretizzare con la persona che ci sta a cuore. E, forse, l’idea di provare a giocare i numeri al Lotto potrebbe darci soddisfazioni.

Tempi duri, in amore, per i Gemelli. Forse, il fine settimana è il momento giusto per provare a salvare il rapporto con il proprio partner. Anche perché la gran parte del malessere dipende proprio dal nostro egoismo.

Quanta confusione nella testa del Cancro. Troppe cose da fare e seguire per riuscire ad essere al passo con tutto. Forse, è il caso di chiudersi in casa e provare a portarsi a pari con tutto, a partire dalle e-mail arretrate.

Ruggisce il Leone in amore, con gli astri che gli schiacciano entrambi gli occhi. Se siamo single, dovremmo controllare meglio i nostri social perché ci chiederà l’amicizia una persona inaspettata. E non è casuale che lo faccia.

Momento di ricucire i rapporti per la povera Vergine. A cominciare dalle incomprensioni degli ultimi giorni in famiglia. Che ci ha portato a reagire male anche con una persona amica. A volte, con una telefonata, si aggiusta tutto.

Inutile girarci intorno. La Bilancia è stressata e, per questo, un fine settimana all’insegna del relax e di qualche spesa fuori dall’ordinario faranno al caso nostro. Magari, andiamo a vederci un film comico al cinema.

Scorpione, come mai tutto questo nervosismo? In genere, abbiamo tutto sotto controllo, ma non in questo periodo. E prendersela con chi ci sta vicino non porta a nulla. Impariamo a tenere la lingua a freno.

Per il Sagittario è il momento di fare qualcosa di diverso. Non ci siamo mai iscritti ad un corso, ma questo ci permetterà di conoscere nuove persone, facendo bene al nostro morale.

Testardo il Capricorno. Ci ostiniamo infatti a non ascoltare chi ci sta dando saggi consigli e facciamo male. Andare al ristorante che ci hanno consigliato, questo sabato, potrebbe portarci a fare un incontro importante.

Altro che riposo. Per l’Acquario sarà infatti un weekend di duro lavoro per sistemare un progetto che dobbiamo presentare. E che potrebbe farci svoltare la vita. Però, alla sera, concediamoci un aperitivo.

I Pesci farebbero bene a dare ascolto a quella vocina che dice loro di comprare un Gratta e Vinci. Non tutti vinceranno, ma qualcuno potrebbe essere baciato dalla fortuna. E sarebbe un peccato girarsi dall’altra parte.

