Dopo il ribasso iniziato ad agosto scattato sotto il livello previsto dai nostri sistemi previsionali, le azioni stanno provando a costruire una base dalla quale ripartire. Ancora una volta le azioni BB Biotech puntano sul rendimento del dividendo e prospettive di crescita per potere ripartire al rialzo.

I punti di forza e di debolezza secondo l’analisi fondamentale

Punti forti

Uno dei punti di forza della società è la forte crescita prevista per i prossimi anni. Gli utili sono attesi crescere a un ritmo medio del 70% all’anno per i prossimi 3 anni, un fattore 10 volte superiore ai competitors.

L’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Quest’azione rappresenta un grande interesse per investitori in cerca di rendimento. Allo stato attuale, infatti, il rendimento è superiore al 7% ed è previsto stabile per i prossimi anni.

Punti deboli

La redditività dell’azienda al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti delinea dei margini poco interessanti.

La società ha livelli di redditività insufficienti.

La società ha una situazione finanziaria non solida con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.

Le aspettative di fatturato degli ultimi 12 mesi sono state ampiamente riviste al ribasso. Gli analisti si aspettano che il fatturato sia inferiore a quanto previsto un anno prima.

Negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.

Recentemente il gruppo non è più tra i favoriti dagli analisti. Questi ultimi hanno in gran parte rivisto al ribasso le stime di guadagno.

Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al ribasso e attualmente è in linea con le quotazioni.

Le azioni BB Biotech puntano sul rendimento del dividendo e prospettive di crescita: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BB Biotech (MIL:BB) ha segnato un ultimo prezzo in chiusura del 18 ottobre a quota 56,5 euro, in rialzo dell’1,99% rispetto alla seduta precedente.

Era da inizio agosto 2022 che non si vedevano quattro sedute consecutive al rialzo. In quell’occasione fu l’inizio di un ribasso di circa il 20%. Questa volta tutto dipenderà da cosa accadrà in prossimità di area 57,9 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura giornaliera superiore a questo livello potrebbe far scattare un’accelerazione rialzista il cui obiettivo potrebbe collocarsi in area 63 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 67,3 euro (III obiettivo di prezzo).

I ribassisti potrebbero far invertire la tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 55 euro. In questo caso potrebbe essere probable quanto meno un ritorno in area 50 euro, minimi annuali.