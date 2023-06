Weekend economico nella natura, tra borghi antichi e acque cristalline? Parti per questo posto nel Lazio

Hai voglia di passare un finesettimana rilassante alla scoperta di nuovi luoghi? Senza partire per posti lontani, prepara le valigie e corri nel Lazio!

Spesso i luoghi più famosi definiscono intere Regioni, basti pensare a Venezia con il Veneto o Milano con la Lombardia. Succede lo stesso anche nel Lazio, Roma è impossibile da non conoscere. Ma si sa, più un posto è conosciuto e più sarà difficile trovare prezzi bassi in alta stagione. Eppure, spostandosi di pochi chilometri si possono scoprire delle gemme incredibili come quella del Lago del Turano.

Weekend economico nella natura, tra borghi antichi e acque cristalline senza muoverti dall’Italia

Già spostandosi di qualche chilometro più a Sud di Roma ci sono posti straordinari. Per citarne uno, Cori, in provincia di Latina, dove ammirare il Tempio di Ercole ed il Tempio di Dioscuri. Ma se vuoi unire un viaggio culturale ad uno naturalistico, è la zona del lago del Turano che devi visitare.

Lago meno conosciuto rispetto a quello di Bracciano e Bolsena, il lago del Turano è un bacino artificiale. Ci troviamo in provincia di Rieti, in una zona completamente immersa nel verde che lascia senza fiato. Ai piedi della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, è uno spettacolo fiabesco.

Cosa vedere nei dintorni

Prima tappa obbligatoria è sicuramente il borgo di Castel di Tora, arroccato su un promontorio roccioso. Collegato al Castel di Tora c’è il borgo di Monte Antuni, abbandonato durante la Seconda Guerra Mondiale dopo un bombardamento. Dopo un giro per le stradine di questi borghi fatati non si può non fare un salto alla Cascata delle Vallocchie. Immersa nel bosco proprio intorno a Castel di Tora e raggiungibile tramite un sentiero di gradini e passerelle in legno. Il posto ideale per fare un po’ di escursionismo leggero e passare una giornata all’aria aperta. Torrenti, ruscelli e corsi d’acqua cristallini perfetti se vuoi rinfrescarti dalla calura estiva.

Quindi, se vuoi partire per un weekend economico nella natura, tra borghi e acque cristalline questo posto è perfetto! I piccoli borghi sono un vero patrimonio culturale dell’Italia e un tesoro da tanti punti di vista. Perché non visitarne qualcuno vicino alle città più turistiche usandoli come base? È questo uno dei trucchi più furbi per viaggiare low cost e scoprire sempre nuovi posti.

Lettura Consigliata

In vacanza con solo 40 euro: ecco un bellissimo borgo da visitare non lontano da Verona