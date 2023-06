Mai più calcare e muffa su guarnizioni e binari della doccia! Bastano 5 minuti

Fai brillare il tuo box doccia in poche mosse, eliminando lo sporco e la muffa anche dagli angoli più difficili.

Pulire la cabina doccia non è certo una passeggiata, soprattutto dopo un periodo in cui non siamo riusciti ad effettuare una pulizia quotidiana. In genere, le macchie d’acqua lasciano residui di calcare qua e la e l’ambiente umido, tipico della stanza da bagno, certamente favorisce la formazione della muffa. I punti più difficili da pulire? Le guarnizioni, gli angoli e i binari. Scopriamo insieme come risolvere la problematica in quattro e quattr’otto.

Per far risplendere velocemente il nostro box doccia, la soluzione più semplice è quella di affidarci a prodotti chimici, in grado di agire sulle macchie in modo tempestivo ed efficace. Il mercato offre tante opzioni, ciò che conta è conoscere quelle più idonee, meglio ancora a decretare i prodotti migliori sono test degli esperti. In alternativa, possiamo sempre avvalerci di ingredienti che abbiamo già in casa, per un motivo o per un altro. Dunque, vediamo di che si tratta.

Mai più calcare e muffa su guarnizioni, binari e angoli della doccia

Se l’intento principale è quello di eliminare le incrostazioni gialle e le macchie scure, l’aceto bianco è l’ideale. Basterà mescolare la stessa quantità di aceto e di acqua. Versare la miscela in un contenitore spray, vaporizzare nel box doccia e attendere 5 minuti. Poi, strofinare con una spugnetta morbida ed il gioco è fatto.

Attenzione, in caso di rivestimenti con piastrelle in marmo o in pietra meglio utilizzare l’acido citrico. Un ingrediente più ecologico e meno aggressivo dell’aceto. Per non avere mai più calcare e muffa sulle guarnizioni o negli angoli più nascosti della nostra doccia, il metodo più gettonato sui social è il mix composto da un litro d’acqua e 150 g di acido citrico. Mescolare e poi immergere una vecchia spugna per il corpo (tagliata a pezzetti). Successivamente, posizionare i pezzi spugna lungo la zona da pulire. Dopo 5 minuti d’attesa, strofinare per eliminare tutto lo sporco, risciacquare e poi asciugare con cura.

Macchie nere persistenti? Ecco il rimedio

Un trucco da provare per rimuovere l’alone scuro presente nei binari e negli angoli della doccia è il vecchio rimedio dell’ovatta.

Bisognerà procurarsi:

400 ml d’acqua;

2 cucchiai di acqua ossigenata;

1 cucchiaio di sale fino;

2 cucchiai di bicarbonato di sodio;

ovatta q.b.

Ricordiamo che il bicarbonato non ha potere sgrassante o disinfettante, bensì, in questo caso, fungerà da aggregante. Sciogliere nell’acqua sia il bicarbonato che il sale e portare a ebollizione. Dopo, a fuoco spento, aggiungere anche l’acqua ossigenata. Successivamente, immergere nella miscela i batuffoli di ovatta. Strizzarli leggermente e adagiarli sulle zone critiche della doccia. Lasciare agire dai 5 ai 15 minuti. Poi, togliere l’ovatta e risciacquate tutto. Infine, occhio anche ai trucchetti per pulire vetri e specchi in modo impeccabile!.