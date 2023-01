Lisbona meta ideale dopo Capodanno, ricca di segreti e con un’ex casa di tolleranza diventata pub

È una meta ambita per festeggiare il Capodanno ma è anche una città magica da visitare nel mese di gennaio. Scopriamo cosa fare e perché dovremmo fare un viaggio subito dopo le feste.

Pur non avendo l’atmosfera delle città nordiche, Lisbona nasconde un fascino particolare durante le festività natalizie ed è una delle mete che i turisti prediligono per Capodanno. È un posto ideale in cui iniziare il nuovo anno se non vogliamo stare al freddo. Le temperature miti sono confortanti e l’atmosfera romantica è adatta per turisti di ogni età. Ci sono molte cose da vedere come a Parigi e Londra ma, rispetto a queste capitali più rinomate, la capitale portoghese è sicuramente meno dispendiosa. Alloggi e biglietti aerei si trovano nei siti specializzati a prezzi ragionevoli, i last minute ci fanno risparmiare tantissimo e il buon cibo e il divertimento non mancano.

A Capodanno le feste a Lisbona sono colorate e rumorose. Balli e fuochi d’artificio sono caratteristici, il quartiere della Baixa, con la Piazza del Commercio, è un concentrato di spettacoli ed eventi all’aperto. Ristoranti come Zambeze e Clube de Fado ci accoglieranno non solo per il cenone, ma durante tutto il mese di gennaio per farci assaggiare piatti tipici e specialità. Terrazze panoramiche, cibo etnico e talentuosi musicisti allieteranno le nostre serate.

Acquisti e mercatini di ogni tipo

Se stiamo pensando a Lisbona meta ideale dopo Capodanno non stiamo sbagliando. I concerti gratuiti sono numerosi. Anche durante l’Epifania i gruppi musicali si riuniscono per cantare le janeiras, canti tipici natalizi in cui dominano chitarre e ukulele. Mentre ascoltiamo buona musica assaggiamo il bolo rei, una torta tipica cremosa ricca di frutta secca e uva sultanina.

A gennaio troveremo i saldi, quindi facciamo un po’ di shopping comprando prodotti del posto che per noi potrebbero essere autentiche novità. Al centro di Lisbona si trova Avenida de Liberdade in cui ci sono numerosi negozi. Se ci piacciono i negozietti andiamo nei quartieri tradizionali come il Chado, troveremo numerosi souvenir interessanti. I mercatini di Natale saranno ancora aperti, sono tanti i villaggi natalizi che rendono magica l’atmosfera con artigianato e dolci tipici da scoprire. E naturalmente possiamo visitare i musei più forniti senza fare file o affrontare la calca che troviamo nel resto dell’anno.

Lisbona meta ideale dopo Capodanno per divertirsi e stare in compagnia

Lisbona è affascinante e misteriosa allo stesso tempo. Alcuni percorsi sono turistici ma ci sono scorci meno conosciuti che nascondono grande fascino. Il Tapada das Necessidades è il parco più tranquillo di Lisbona. Si trova a 15 minuti dal centro dell’artigianato LX Factory, l’ingresso è gratuito e si arriva con il tram E15. Se ci piacciono le viste panoramiche, scegliamo il Miradouro do Monte nel quartiere Baixa. Si arriva tramite una lunga camminata dal quartiere Graca, luogo degli innamorati, possiamo visitarlo tramite un tour guidato in tuk tuk.

Il Pavilhao Chines è uno dei bar più strani di Lisbona. Si trovano accatastati numerosi giochi vintage come un vero e proprio museo. Lo incontriamo nel quartiere Principe Real nei pressi di un centro commerciale dell’artigianato che potremmo visitare nello stesso giorno. E se ci piacciono i bar particolari proviamo anche il Pensao Amor un ex casa di tolleranza diventata pub che prepara cocktail davvero unici e rinomati.