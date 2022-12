È tra le migliori città al Mondo in cui vivere ma pochi sanno come visitarla senza spendere tanti soldi

Ecco una meta bellissima ma economica per Capodanno, adatta a tutta la famiglia. Vediamo come risparmiare per gli spostamenti, la visita ai musei e quali sono le attrazioni naturalistiche da non perdere.

Tra meno di 10 giorni sarà Natale per cui l’attenzione di tutti è inevitabilmente indirizzata alla corsa ai regali e ai preparativi per il cenone. Queste sono le cose più urgenti a cui pensare, ma occhio a non dimenticare le vacanze se vogliamo andare via qualche giorno spendendo poco. Certo, non è obbligatorio fare la settimana bianca a Saint Moritz o a Cortina d’Ampezzo, iconiche località sciistiche, note anche e soprattutto per i prezzi.

Le alternative low cost non mancano, in Italia come anche all’estero, inteso come Europa o Oltreoceano. E poi, anche se il nostro obiettivo fosse quello di visitare una località notoriamente ad alto costo, basta muoversi anticipatamente e adottare la giusta strategia.

Un’idea per Capodanno

Pensiamo ad esempio ad Amsterdam: è tra le migliori città al Mondo in cui vivere, però le viene spesso rimproverato di essere anche molto cara. Tuttavia, rimane sempre molto gettonata anche da ragazzi giovani che hanno tecnicamente un minor potere d’acquisto per soggiornarvi più giorni. Del resto, è una città vibrante, dalla conformazione particolare e con svariate attrazioni culturali e artistiche, oltre che paesaggistiche. Non resta dunque che scoprire come fare per girarla in 2 o 3 giorni vedendo tante cose e spendendo pochi euro.

Cominciamo da quella che potrebbe sembrare una banalità, ma non lo è affatto: il metodo di spostamento. Ovviamente, andare a piedi fa risparmiare sui mezzi e non di poco, ma potrebbe essere troppo stancante, soprattutto nella stagione fredda. Senza contare che se si tratta di una vacanza in famiglia, i più piccoli non potranno certo essere pronti a macinare diversi chilometri al giorno.

È tra le migliori città al Mondo in cui vivere: ecco come andarci senza spendere una fortuna

La soluzione è semplicissima: noleggiare una bici, con tanto di eventuale riportino in cui far viaggiare i bambini o gli amici a 4 zampe. Del resto, Amsterdam, tra le altre cose, è famosa proprio per essere una città ciclabile, con biciclette presenti spesso e volentieri lungo i canali. Il noleggio, poi, è più che conveniente perché non si superano i 10 euro giornalieri: perché non scegliere questo modo ecologico di vivere la città?

Tra le svariate attrazioni di cui si pregia la capitale dei Paesi Bassi, menzione speciale va sicuramente ai musei. Si va dal più classico museo dedicato al celebre Van Gogh fino al NEMO per le scienze, passando per lo STRAAT, dedicato alla street art. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e sarebbe davvero un peccato lasciarsi sfuggire queste esposizioni.

Il consiglio è di puntare sull’I Amsterdam City Card: un vantaggioso abbonamento cittadino che favorisce l’ingresso ai musei ma vale anche per i mezzi pubblici. Il valore delle card è diverso a seconda della validità oraria dell’abbonamento: ad esempio, per 24 ore si spendono circa 60 euro.

Vivere la città

Ma Amsterdam non è solo musei e cultura: nel 2022 si è guadagnata il nono posto tra le città migliori al Mondo in cui vivere. Molti dei suoi pittoreschi canali sono stati dichiarati dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità e il Voldelpaark è l’indiscutibile polmone verde della città. Ma anche i quartieri sono estremamente caratteristici, così come il famoso mercato dei fiori, dove troviamo variopinti tulipani anche in inverno.